Liverpool – Manchester City : comment voir le match en streaming ce dimanche ?

Le championnat anglais reprend cette semaine pour la onzième journée. Les champions en titre se déplacent au stade Anfield pour défier Liverpool. Ici, on vous explique comment voir le match Liverpool – Manchester City en streaming ce dimanche !

C’est l’un des matchs événements de Premier League. Les Reds, dixièmes au classement avec 10 points, rencontrent les tenants du titre. L’équipe de Jurgen Klopp connaît quelques difficultés en championnat, mais enchaîne les victoires en Ligue des Champions.

En effet, Liverpool peut s’appuyer sur des joueurs offensifs et précis pour tromper la défense adverse. En face, Pep Guardiola et ses hommes sont seconds avec 23 points, 33 buts inscrits et aucune défaite. Manchester City domine les statistiques de Premier League ! Erling Haaland et ses coéquipiers vont donc tout faire pour arracher une victoire et monter sur la première marche du podium. Ici, on vous explique comment voir le match en streaming ce dimanche !

Regardez en direct le match Liverpool – Manchester City avec CANAL+ !

La chaîne CANAL+ diffuse en direct le match Liverpool – Manchester City ce dimanche 16 octobre à 17 heures 30. Vous retrouvez les rencontres de la Premier League via l’offre d’abonnement CANAL+ avec engagement 24 mois, au prix de 20, 99 euros par mois pendant douze mois, avant un passage à 24, 99 euros par mois. Chaque semaine, assistez aux plus belles rencontres de la Ligue des Champions, de Ligue 1 Uber Eats et du TOP 14. Les amateurs de vitesse peuvent regarder la Formule 1TM, la MotoGPTM ou encore le WRC. Mais ce n’est pas tout ! CANAL+ vous propose également des films du box-office, des émissions, des documentaires ou des séries, en direct ou en replay et sur le support de votre choix. Regardez tous vos programmes préférés sur les chaînes CANAL+, CANAL+ GRAND ÉCRAN, CANAL+ SPORT 360, CANAL+ SÉRIES, CANAL+ DOCS et CANAL+ KIDS.

