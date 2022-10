Liverpool dénonce des "chants ignobles" de la part de supporters de Manchester City

Le club de Liverpool s'est dit "profondément déçu" d'avoir entendu des "chants ignobles" relatifs aux tragédies de Hillsborough et du Heysel dans le parcage des supporters Manchester City lors du match de ce dimanche en Premier League.

Liverpool a exprimé sa déception face aux "chants ignobles" des supporters de Manchester City lors du match de Premier League à Anfield, ce dimanche. Liverpool a remporté le match 1-0 grâce à un but de Mohamed Salah à la 76e minute, dans un match passionnant.

Un match sous haute tension

Mais la rencontre a été entachée de plusieurs incidents en dehors du terrain, notamment lorsque Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, s'est vu lancer des pièces de monnaie pendant la deuxième période, alors que la tension montait dans les vestiaires et que Klopp a été expulsé par l'arbitre Anthony Taylor.

Au sujet des chants des fans de City, un porte-parole de Liverpool a déclaré: "Nous sommes profondément déçus d'entendre des chants ignobles liés aux tragédies des stades de football dans les tribunes extérieures pendant le match d'aujourd'hui à Anfield. Le hall de la section extérieure a également été vandalisé avec des graffitis de nature similaire."

Des actes de vandalisme et des chants sur des tragédies

"Nous connaissons l'impact d'un tel comportement sur les familles, les survivants et tous ceux qui sont associés à de telles catastrophes. Nous travaillons avec les autorités compétentes afin de faire tout notre possible pour que ces chants soient éradiqués du football", poursuit le club.

Tout au long du match, on a pu entendre les fans de City proférer des insultes à l'encontre de leurs hôtes au sujet de ces tragédies, tandis que les employés d'Anfield ont également dû faire face à des actes de vandalisme dans les halls d'entrée qui exprimaient des sentiments similaires.

Le but de Salah à la 76e minute a offert la victoire pour les Reds, qui ont donné un coup de fouet à leur saison frustrante et se classent aujourd'hui huitièmes. Liverpool jouera de nouveau à Anfield mercredi et y accueillera West Ham.