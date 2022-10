Liverpool-Manchester City: Avec Salah en héros, les Reds se paient City et restent en vie en Premier League

Liverpool a infligé à Manchester City sa première défaite de la saison en Premier League, grâce à un but de Mohamed Salah à un quart d'heure du terme. Les Reds comblent une partie de leur retard au classement, alors que les Cityzens laissent filer Arsenal en tête.

Ce pouvait être le match de la mort ou celui de la relance. Le match qui pouvait mettre Liverpool à 16 points de Manchester City ou permettre aux Reds de revenir à seulement 10 points, avec un match de moins. Ce fut celui de la relance, grâce à un Mohamed Salah pas irréprochable sur l'ensemble du match mais finalement sauveur, à un quart d'heure du terme, pour offrir à Liverpool une victoire cruciale (1-0) et infliger à City sa première défaite de la saison en championnat.

Ce match aurait pourtant pu tourner bien avant, surtout en deuxième période. Cinq minutes après le retour des vestiaires, Mohamed Salah, déjà pafaitement lancé en profondeur, a notamment oublié son coéquipier Diogo Jota, qui attendait le caviar pour ouvrir le score. Phil Foden a cru punir les Reds trois minutes plus tard, mais son but a été refusé pour une faute d'Erling Haaland sur Fabinho au début de l'action.

A toi, à moi, le schéma s'est reproduit ensuite avec Jota, Haaland puis Salah. Le Portugais, enfin servi par Salah, a vu sa tête passer tout proche du but d'Ederson. Le Norvégien, un peu plus tard, a vu son tir repoussé par Alisson, symbole d'un match où il aura été muselé comme jamais cette saison. Salah ensuite, en oubliant une nouvelle fois Jota, a vu son tir enroulé passer à côté.

Liverpool encore en vie, City laisse filer Arsenal

Mais c'est encore l'Egyptien, dans les bons coups comme dans les mauvais, qui a finalement endossé le costume de héros. Sur une relance d'Alisson, passeur décisif, Mohamed Salah s'est joué de João Cancelo, un peu trop naïf, pour filer seul au but et ajuster Ederson. Anfield a pu s'enflammer dans un dernier quart d'heure tendu où Jürgen Klopp a été exclu et où Darwin Nunez a caviardé un ballon de 2-0.

Anfield peut surtout célébrer le fait que dimanche soir, le titre n'est pas encore complètement envolé. Au classement, les Reds sont encore loin, 8e, mais à 10 points de Manchester City avec un match de plus à jouer. Les hommes de Pep Guardiola, eux, laissent filer Arsenal en tête de la Premier League mais seront peut-être plus concernés par le fait d'avoir laissé Liverpool en vie dans cette saison.