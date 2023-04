Liverpool – Tottenham : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Duel pour les places européennes ce dimanche après-midi. A domicile, Liverpool reçoit Tottenham. Zoom sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Après avoir été menés 2-0 lors du dernier match, les joueurs de Tottenham ont réussi à arracher le match nul face à Manchester United.

Un match nul qui permet aux Red Devils de conserver de la marge à la quatrième place du championnat, juste devant Tottenham, cinquième. Avec 6 points d’avance et deux matchs en moins, Manchester United est quasiment assuré de terminer dans le top 4 en fin de saison. Désormais, Tottenham se concentre sur la conservation de sa cinquième place. Et la tâche s’annonce difficile pour les Spurs, menacés par Aston Villa mais aussi par Liverpool, son adversaire de l’après-midi. Car à l’heure d’entamer cette nouvelle journée, Tottenham affiche un bilan de 54 points pour 16 victoires, 6 matchs nuls et 11 défaites. Un bilan qui permet aux coéquipiers d’Harry Kane de compter un point de plus que Liverpool. Seulement le club de la Mersey a disputé un match de moins et affiche un bilan comptable de 53 points en 32 matchs disputés. Dans cette rencontre qui sent bon l’Europe, une victoire de l’une des deux équipes lui permettrait de prendre une sérieuse option sur la place de cinquième en fin de saison. Si Tottenham compte sur Harry Kane, Liverpool s’en remettra à nouveau à Mo Salah pour concrétiser les offensives.

Liverpool – Tottenham : à quelle heure ?

Cette rencontre entre Liverpool et Tottenham est à suivre ce dimanche dès 17 heures 30 sur la chaîne CANAL+. Pour être sûr d’arriver à l’heure pour le coup d’envoi, il est plus que conseillé de souscrire à une offre CANAL+ comme l’offre CANAL+ Sport qui permet d’accéder à l’intégralité des chaînes du groupe en plus des 10 canaux de beIN SPORTS et des chaînes du groupe Eurosport. Cet abonnement, proposé avec 24 mois d'engagement, est accessible pour 34,99 euros par mois.

