Liverpool: van Dijk absent plus d’un mois et incertain face au Real en Ligue des champions

L’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a annoncé vendredi que son défenseur central Virgil van Dijk, blessé aux ischio-jambiers, sera éloigné des terrains durant plus d’un mois. Une blessure qui compromet sa présence pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid.

Coup dur pour Liverpool. L’infirmerie des Reds, déjà bien remplie, va accueillir un cadre pendant plusieurs semaines. Sorti blessé face à Brentford (3-1) lundi soir, Virgil van Dijk souffre d’une blessure plus sérieuse que prévue aux ischio-jambiers.

"Le diagnostic est dur, on parle de plusieurs semaines, plus d'un mois au total, a déclaré Jürgen Klopp, vendredi, lors de son point presse. J'espère qu'il va vite se remettre. On verra. Pour le moment, il n'est pas disponible et nous devons faire avec. Il n'a jamais eu de soucis musculaires cette année ni mentionné quoi que ce soit. Il a peut-être fait un sprint de trop à ce moment-là."

Incertain contre le Real Madrid

Avec cette tuile, l’international néerlandais va manquer un match du 3eme tour de Cup samedi face à Wolverhampton (21h) et plusieurs rencontres de Premier League dont un choc contre Chelsea le 21 janvier. Le doute plane aussi sur sa présence pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid, le 21 février à Anfield.