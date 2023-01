Liverpool: van Dijk absent plus longtemps que prévu

Touché aux ischio-jambiers avec Liverpool contre Brentford (défaite 3-1), Virgil Van Dijk, sera absent plus longtemps que prévu. L'infirmerie des Reds se remplit un peu plus avant d'affronter Wolverhampton en FA Cup samedi.

Voilà une nouvelle dont Jürgen Klopp se serait bien passé. Si le manager de Liverpool n'était pas inquiet à l'issue de la rencontre quant à l'état de santé de Virgil van Dijk, la donne a changé depuis. Les examens passés par le défenseur central ont révélé une blessure aux ischio-jambiers. Il rejoint Diogo Jota, Luis Diaz, Roberto Firmino, Arthur Melo et James Milner à l'infirmerie.

Des examens supplémentaires d'ici la fin de semaine

L'international néerlandais pourrait être absent plusieurs semaines, jusqu'à la fin du mois de janvier selon le Liverpool Echo. Des examens plus poussés seront toutefois effectués d'ici la fin de la semaine pour connaître plus précisément la date de retour du numéro 4 des Reds. La défense ne s'est pas vraiment montrée à son avantage depuis début novembre et une victoire contre le Napoli (2-0) en Ligue des champions.

Point positif dans son malheur, van Dijk ne manquerait que trois matchs en cas d'absence ce mois-ci. Un programme peu chargé pour les pensionnaires d'Anfield, stade qui verra la réception de Wolverhampton en FA Cup. Le mois se poursuivra avec deux rencontres de Premier League: un déplacement à Brighton avant un choc contre Chelsea à domicile. L'ancien entraîneur du Borussia Dortmund devrait pouvoir compter sur son roc défensif pour l'opposition face au Real Madrid, le 21 février.