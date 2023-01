Premier League: Liverpool rechute avec un malheureux Ibrahima Konaté

Liverpool s'est incliné sur la pelouse de Brentford (3-1) en ouverture de la 19e journée de Premier League ce lundi, ratant l'occasion de prendre provisoirement la cinquième place du championnat à Tottenham. Le Français Ibrahima Konaté a inscrit un but contre son camp pour son retour après la Coupe du monde.

La très mauvaise opération du soir pour les Reds. Liverpool s'est incliné sur la pelouse de Brentford (3-1) en ouverture de la 19e journée de Premier League ce lundi, ratant l'occasion de prendre provisoirement la cinquième place du championnat à Tottenham.

Après quatre victoires consécutives, Liverpool, plombé par sa fébrilité défensive et mené 2-0 à la pause, n'a pas réussi à renverser Brentford, qui grimpe de la 10e à la 7e place, à peine deux points derrière les Reds.

Wissa en forme

Ce sont pourtant les Reds qui sont mieux rentrés dans le match, dominant largement dans la possession de balle et se créant la première grosse occasion, le latéral Ben Mee s'interposant devant ses cages face à l'attaquant uruguayen Darwin Nunez (8e). Menaçant en contre, Brentford a finalement trouvé le chemin des filets avec l'aide du défenseur central des Reds Ibrahima Konaté (csc, 19e), malheureux à la retombée du corner tiré par Bryan Mbeumo.

En souffrance sur chaque coup de pied arrêté, la défense de Liverpool a failli rapidement encaisser un deuxième but, de Yoane Wissa (27e), après un enchaînement confus dans sa surface, finalement refusé pour un hors-jeu. Bis repetita sur un autre corner, quelque minutes plus tard, sur une autre frappe de Wissa (39e), pour un but une nouvelle fois annulé par la VAR. La troisième fois sera la bonne, Wissa battant Alisson, de la tête cette fois (42e, 2-0).

Les hommes de Jürgen Klopp ont rapidement réagi en deuxième période, monopolisant le ballon et multipliant les actions dangereuses, dont un but refusé à Nunez pour hors-jeu (47e), avant qu'Alex Oxlade-Chamberlain ne batte Raya de la tête sur un bon centre de Trent Alexander-Arnold pour réduire le score (50e, 2-1). Un effort annihilé sur la première occasion de Brentford de la deuxième période, Mbeumo battant Konaté au duel sur un long ballon de Keane Lewis-Potter pour donner de l'air aux Bees (84e, 3-1).

La 19e journée de Premier League se poursuit mardi avec notamment le choc entre le leader Arsenal et Newcastle (20h45), troisième du championnat, tandis que Manchester United (4e) reçoit Bournemouth (21h).