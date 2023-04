Manchester City – Arsenal : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

En Angleterre, c’est le choc que tout le monde attend. Pour le compte de la trente-troisième journée, Manchester City accueille Arsenal. Voyons ensemble comment suivre le match en direct.

Pour le compte de cette nouvelle journée de championnat, le leader se déplace sur la pelouse de son dauphin.

Car après 32 journées, Arsenal ne quitte plus la première place du classement, fort de son bilan de 75 points pour 23 victoires, 6 matchs nuls et seulement 3 défaites. En face, les joueurs de Manchester City sont à distance respectable puisqu’ils affichent un bilan comptable de 70 points. Mais les hommes de Pep Guardiola ont aussi deux matchs de retard par rapport à ceux de Mikel Arteta. La victoire de l’une ou l’autre de ces deux équipes pourrait lui donner une sérieuse option pour le titre. Au niveau de la forme, si les Gunners ne perdent plus depuis plusieurs journées, ils viennent d’enchaîner trois matchs nuls face à Liverpool, West Ham et Southampton. Au cours de ce dernier match, les Gunners ont réussi à arracher le point du match nul dans les 5 dernières minutes grâce à Odegaard et Saka. De leur côté, les joueurs de City enchaînent les victoires. Pour ce nouveau match, le buteur norvégien Erling Haaland est attendu sur le pré au coup d’envoi. Voyons tout de suite à quelle heure et sur quelle chaîne suivre cette rencontre.

Manchester City – Arsenal : à quelle heure ?

Ce choc de la trente-troisième journée entre Manchester City et Arsenal est à suivre ce mercredi dès 21 heures sur la chaîne CANAL+ Foot. Pour ne rien manquer du duel au sommet, CANAL+ propose plusieurs offres d’abonnement dont l’offre CANAL+ Sport qui permet d’accéder à 100 % des diffusions du groupe mais également à d’autres chaînes comme beIN SPORTS ou encore Eurosport. Cet abonnement avec un engagement de durée de 24 mois est proposé au tarif mensuel de 34,99 euros.

