Manchester City: comment Guardiola a replacé De Bruyne au sommet

Buteur et excellent dimanche lors du choc de Premier League face à Liverpool (2-2), le meneur de jeu de Manchester City, Kevin De Bruyne, est revenu au sommet de son art. Une réussite que le Belge doit en partie aux conseils de son coach.

Encore une semaine cinq étoiles pour Kevin De Bruyne. Après avoir offert la victoire à Manchester City face à l’Atlético de Madrid (1-0) mardi en Ligue des champions, le milieu de terrain belge a été l’un des grands hommes du choc de Premier League contre Liverpool (2-2), dimanche à l’Etihad Stadium. Auteur du premier but dès la 5eme minute de jeu, il a été dans tous les bons coups et logiquement élu "homme du match". "Il a été à un niveau exceptionnel", a commenté son entraîneur Pep Guardiola.

Auteur de 14 buts toutes compétitions défendues depuis le début de la saison, KDB a fait trembler les filets six fois au cours des six derniers matchs. Après avoir été reconnu comme l’un des meilleurs passeurs du championnat anglais, voilà que le Diable Rouge devient désormais un redoutable buteur. Une réussite qui s’explique par son talent mais aussi par les précieux conseils de Pep Guardiola.

Guardiola: "Je lui ai dit qu’il fallait qu’il marque pour franchir un nouveau cap"

Après avoir rappelé que son joueur a déjà atteint ce niveau en 2018, la saison où City a terminé champion avec 100 points, le technicien catalan a reconnu que la saison n’a pas toujours été aussi idyllique : "Il a eu du mal durant la première partie, à cause des blessures. Il avait besoin de temps, mais maintenant il est fort et se créé des occasions." Et fait trembler les filets : "Je lui ai dit qu’il fallait qu’il marquer pour franchir un nouveau cap, poursuit Guardiola. Désormais il marque beaucoup de buts. Il a évolué dans une position difficile mais sa vision du jeu sur l’avant-dernière passe est exceptionnelle." Manchester City comptera encore sur la magie de son meneur de jeu belge pour se hisser en demi-finale de la Ligue des champions, mercredi soir, à l’occasion du quart de finale retour face à l’Atlético de Madrid (sur RMC Sport).

