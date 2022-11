Manchester City – Fulham : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi, Manchester City reçoit Fulham pour la quinzième journée de championnat. La City va tout faire pour récupérer la tête du classement et défendre son titre. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Manchester City – Fulham !

Les tenants du titre sont pour le moment seconds avec 29 points, derrière Arsenal. Manchester City a remporté 9 de ses 12 rencontres, dont celles contre Brighton et Leicester.

Par ailleurs, la City a montré de belles capacités offensives lors des matchs de l’UEFA Champions League. Ainsi, les joueurs de Pep Guardiola sont prêts à retrouver la première place, en remportant le match contre Fulham. Toutefois, l’équipe londonienne a, elle aussi, de bons atouts techniques. En revanche, Neeskens Kebano, blessé, sera absent pour le déplacement. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Manchester City – Fulham !

Vous pouvez assister au match Manchester City – Fulham en direct sur la chaîne CANAL+ FOOT, ce samedi 5 novembre à 16 heures.

