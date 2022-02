Manchester City: Guardiola ne se voit pas faire 'une Ferguson'

Sur le banc de Manchester City depuis 2016, Pep Guardiola ne compte pas faire la majeure partie de sa carrière chez les Citizens. Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de faire une carrière à la Sir Alex Ferguson, l’Espagnol a rejeté cette idée.

De 1986 à 2013, Sir Alex Ferguson a dirigé les joueurs de Manchester United depuis son banc de touche. Alors que les coachs semblent avoir moins en moins de temps pour imposer leurs idées si les résultats ne suivent pas, il risque de se passer plusieurs années avant qu’un technicien se lie autant à une formation.

Si les fans de Manchester City espéraient vivre la même histoire avec Pep Guardiola, ils ont vite été rattrapés par la réalité. Au club depuis 2016, l’Espagnol n’a pas tardé à imposer sa patte et à faire des Citizens, une équipe réputée pour son beau jeu.

Interrogé devant la presse, avant le 8e de finale de Ligue des champions au Sporting Lisbonne, sur la possibilité de rester encore plusieurs années en Angleterre, Guardiola a d’emblée rejeté cette idée: "Je ne suis pas parti pour battre Sir Alex Ferguson. Un an et demi c’est long dans le football." Notons que l’ancien barcelonais sera en fin de contrat en juin 2023.

"Notre confiance est toujours à un haut niveau"

Même s’il a indirectement remis son avenir en question, Guardiola compte faire en sorte que ses joueurs remportent la première Ligue des champions de l’histoire du club. Une mission qui commencera dès ce mardi avec le huitième aller contre le Sporting Portugal (à 21h).

Solide leader en Premier League et finaliste de la coupe aux grandes oreilles la saison dernière, l’entraîneur évoque le parcours des siens dans cette compétition: "Faire mieux que la saison dernière ne sera pas facile. Nous sommes excités et heureux d’arriver à ce niveau de la compétition. Notre confiance est toujours à un haut niveau (…) C’est un honneur et un plaisir de voyager ici au Portugal pour essayer de bien nous battre et de gagner le match."