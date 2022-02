Manchester City: Guardiola reconnaît qu'il voulait recruter Kane l'été dernier

Alors qu'il espérait rejoindre Manchester City l'été dernier, Harry Kane a finalement été bloqué par Tottenham. Selon Pep Guardiola, les Spurs ont rejeté quatre offres des Skyblues pour leur capitaine.

Manchester City a tout tenté. Mais Tottenham n’a rien lâché. Fan du joueur et en quête d’un attaquant de classe mondiale, Pep Guardiola voulait plus que tout recruter Harry Kane l’été dernier. L’Anglais était lui aussi intéressé. A 28 ans, il avait envie de passer un nouveau cap dans sa carrière et de rejoindre un club plus qu’ambitieux pour enfin remporter des trophées. Il restait à se mettre d’accord avec Daniel Levy, l’intransigeant patron des Spurs, réputé pour être très dur en affaires.

"Tottenham a été clair"

Selon Pep Guardiola, City a formulé au total quatre offres fermes pour le capitaine des Three Lions. Toutes ont été rejetées par Tottenham. C’est ce qu’a expliqué le technicien espagnol vendredi en conférence de presse. "Nous avons essayé de signer Kane, a-t-il révélé. Mais Tottenham a été clair sur le fait que ça n’arriverait pas. Et quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c’est fini. Maintenant, vous pouvez dire que Kane n’est pas venu et que tout va bien pour nous. Mais je ne pouvais pas le savoir. On a perdu le Community Shield contre Leicester (1-0 le 7 août), et face à Tottenham (1-0 le 15 août en Premier League). Et je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Le club m’a donné des joueurs et je suis ravi. Avec un vrai attaquant de pointe, peut-être qu’on jouerait avec un attaquant de pointe. Mais nous nous adaptons avec les joueurs que nous avons."

Même sans Kane, les Cityzens se débrouillent plutôt bien cette saison. Avant de défier Tottenham (18h30 sur RMC Sport), ils occupent la tête de la Premier League avec neuf points d'avance sur Liverpool et seize sur Chelsea, qui comptent un match en moins. En huitième de finale aller de la Ligue des champions, ils n'ont fait qu'une bouchée du Sporting (5-0) mardi soir avec notamment un grand Bernardo Silva. Kane, lui, a connu un début de saison compliqué avant de retrouver peu à peu la confiance. Il totalise 15 buts en 33 apparitions toutes compétitions confondues.