Manchester City: Guardiola révèle le nom du meilleur joueur de Premier League à ses yeux

Après la victoire de Manchester City sur la pelouse d’Aston Villa, mercredi lors de la 14e journée de Premier League (2-1), Pep Guardiola a fait l’éloge de l’un de ses joueurs, qu’il considère actuellement comme le plus performant du championnat.

Une véritable déclaration d’amour. Pep Guardiola a sorti les compliments après la victoire de Manchester City sur le terrain d’Aston Villa, mercredi, lors de la 16e journée de Premier League (2-1). Le coach des Skyblues s’est montré particulièrement élogieux envers Bernardo Silva, auteur d’un but somptueux à Villa Park. Au terme d’un contre éclair, le milieu offensif a doublé la mise d’une volée en pleine course, en reprenant un centre de Gabriel Jesus.

"Il a marqué un but fantastique. La finition était incroyable face à un très bon gardien", a salué Guardiola dans des propos rapportés par The Times. Il a des qualités spéciales et il peut faire ce qu’il veut. Quand un joueur à ce talent, ça dépend de lui. C’est un joueur d’un autre niveau."

Sous contrat jusqu’en 2025

A 27 ans, l’international portugais (64 sélections, huit buts) enchaîne les sorties convaincantes ces dernières semaines. Depuis l'été dernier, il a débuté tous les matchs de Ligue des champions et de championnat (19). En sortant seulement à cinq reprises. Avec cinq buts et deux passes décisives, l’ancien Monégasque rayonne chez les champions d’Angleterre. Bien au-delà de ses stats.

"Bernardo Silva était le meilleur joueur du championnat il y a deux ou trois saisons et c’est le meilleur en ce moment, estime carrément Guardiola. Il faut regarder les cassettes d’il y a trois ans, quand nous avions 98 points, et vous voyez le joueur qu’il est maintenant." Pas toujours titulaire depuis son arrivée à l’été 2017 (50 millions d’euros), le natif de Lisbonne s’affirme aujourd'hui comme un élément indispensable à l'Etihad Stadium. De quoi le mettre en confiance, à l’heure où son contrat court jusqu’en 2025.