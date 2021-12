Premier League: le bijou de Maupay, sur un retourné, qui sauve Brighton

Neal Maupay a marqué un retourné splendide contre West Ham (1-1) pour égaliser en fin de match avec Brighton, en Premier League.

Brighton gagne toujours aussi peu, avec neuf matches sans la moindre victoire désormais, mais au moins il ne perd pas. Et ce refus de la défaite, Neal Maupay l’a parfaitement incarné contre West Ham (1-1), avec une inspiration venue d’ailleurs, alors que son équipe poussait pour égaliser. Dos au but sur un centre venu de la droite, l’ancien joueur de Brest et Saint-Etienne, formé à Nice, à l’origine d’une superbe action avant la pause, s’est mué en sauveur de son équipe d’un geste acrobatique semblable à un retourné acrobatique.

>> Découvrez les offres et suivez la Premier League en direct

5 buts cette saison

Un geste si parfait qu’il a quasiment attrapé la lucarne du gardien adverse, bien incapable d’esquisser le moindre geste. Neal Maupay est en forme, à Londres. Il a inscrit cinq buts lors de ses dernières titularisations en Premier League dans cette ville qui lui réussit si bien, selon le statisticien Opta. Cinq buts, c’est également son total cette saison avec Brighton, mais il n’avait plus marqué depuis le 27 septembre dernier. Il a donc également mis fin à une longue attente sur un plan strictement personnel.

Un réveil qui intervient au meilleur des moments pour son équipe, à la peine sur le plan des résultats, mais qui possède un bilan comptable loin d’être odieux, à condition de renouer avec la victoire sans plus tarder. Tottenham, avec le même nombre de points (19), compte deux matches en retard à disputer, et Manchester United et Brentford doivent encore jouer, eux aussi, les Bees face aux Spurs, justement. En attendant, Brighton figure toujours en bonne position (7e) dans la première partie du classement.