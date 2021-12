Manchester City: Joao Cancelo agressé lors d'un cambriolage

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Joao Cancelo a révélé avoir été victime d'un cambriolage à son domicile ce jeudi soir. Le latéral de Manchester City a été agressé par quatre malfrats, qui lui ont volé des bijoux.

Au lendemain de la victoire de Manchester City (1-0) en Premier League face à Brentford, où il était titulaire sur le côté droit de la défense, Joao Cancelo a été victime d'un cambriolage ce jeudi soir à son domicile. Présent au moment des faits, comme sa compagne et sa fille, le latéral portugais a été blessé au visage.

Un vol de bijoux

"Malheureusement aujourd'hui j'ai été agressé par quatre lâches qui m'ont blessé et ont essayé de blesser ma famille. Quand vous montrez de la résistance, ce sont des choses qui arrivent. Ils ont réussi à me prendre tous mes bijoux et laisser mon visage dans cet état, a indiqué Joao Cancelo sur son compte Instagram. Je ne sais pas comment il peut y avoir des gens avec une telle méchanceté. La chose la plus importante pour moi est ma famille et heureusement ils vont tous bien. Et moi après tant d'obstacles dans ma vie, c'est juste un de plus que je vais surmonter. Ferme et fort, comme toujours."

Joao Cancelo vit dans la banlieu de Manchester. Sur sa photo postée dans une story sur Instagram, le joueur apparaît marqué au niveau de la tempe et de l'oeil droit. "Nous sommes choqués et consternés que Joao Cancelo et sa famille aient été victimes d'un cambriolage à leur domicile ce soir au cours duquel Joao a également été agressé. Lui et sa famille sont soutenus par le Club et il aide la police dans ses enquêtes qui est une affaire très grave", a révélé Manchester City après le cambriolage subi par l'international portugais de 27 ans.

Leader de Premier League après 20 journées, avec 50 points, Manchester City est sur une forme étincelante ces dernières semaines. L'équipe de Pep Guardiola est attendue ce samedi, pour le jour de l'An, à l'Emirates Stadium pour défier Arsenal, 4e du championnat. Depuis le début de saison, Joao Cancelo a disputé 26 matchs, lui qui a rejoint le club en août 2019.