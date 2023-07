Manchester City: le beau geste de Jack Grealish, qui fait un don important à un étudiant qui lutte contre une leucémie

Jack Grealish a contribué à une cagnotte pour une somme de 5000 livres sterling, soit 5822 euros, qui vise à pouvoir donner une chance de traitement à un jeune étudiant de 20 ans, Dylan Lamb, atteint de leucémie.

L'impact du football dépasse souvent le cadre du terrain, et le geste de Jack Grealish ne déroge pas à la règle. Avec une donation de 5 000 livres, soit 5 822 euros, l'international anglais contribue à une belle cause, qui peut donner un espoir à Dylan Lamb.

Ce dernier est un jeune fan de Birmingham City, qui se bat pour sa vie, lui qui est atteint par une leucémie. Son seul espoir est un essai clinique (un traitement CAR T) qui peut être fait aux Etats-Unis, car cet essai n'est pas disponible pour les gens de son âge, au Royaume-Uni.

L'une des donations les plus élevées

Sur le site GoFundMe qui recense tous les dons, Jack Grealish a fait l'un des dons les plus élevés du site avec sa donation de 5822 euros. Il y a pour l'instant plus de 8000 dons, pour une somme totale de 156 000 euros. La mère de Dylan Lamb, Kim Veich, essaie de récolter une somme totale d'un peu plus de 1,164 million d'euros.

L'Anglais effectue souvent des gestes de cette nature. En 2021, il avait déjà effectué un don du même montant, à la famille d'une femme qui s'appelle Paige, décédée dans un accident de voiture.