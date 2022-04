Manchester City: le très gros contrat de Grealish avec une marque de luxe

Auteur de débuts décevants avec Manchester City, Jack Grealish est sur le point de signer un contrat à sept chiffres avec la marque italienne Gucci.

Un sacré pactole. Selon les informations de The Athletic, Jack Grealish va prochainement signer un gros contrat de sponsoring avec la marque Gucci pour devenir l'un de ses ambassadeurs. Il s'agirait d'un contrat à sept chiffres pour l'ailier de Manchester City.

Des performances en-deçà des attentes

Acheté 117 millions d'euros par Manchester City en provenance d'Aston Villa cet été, l'international anglais peine à convaincre depuis son arrivée (4 buts et 3 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues). Malgré les difficultés, Pep Guardiola a défendu son joueur à de nombreuses reprises. "Nous ne l'avons pas acheté pour qu'il marque 45 buts. On fait toujours du battage autour des statistiques. Aujourd'hui, les joueurs ne jouent que pour leurs statistiques et c'est la plus grosse erreur qu'ils puissent faire."

Mais le joueur de 26 ans n'a plus fait trembler les filets depuis le 1er mars face à Peterborough en Cup (2-0). Pour son entraîneur, l'Anglais "n'a pas cette qualité (buteur), mais il en a d'autres. Il y a des joueurs qui font que l'équipe joue bien et ils ne sont pas dans les statistiques. Les statistiques ne sont qu'un bout d'information que nous avons. Aider ses coéquipiers à améliorer le processus défensif, offensif, c'est suffisant."