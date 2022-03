FA Cup: Tottenham et Conte éliminés par Middlesbrough, Manchester City passe avec un but de Grealish

Tottenham s'est incliné ce mardi au 5e tour de la Coupe d'Angleterre contre Middlesbrough, pensionnaire de D2 (1-0 après prolongation). Un nouveau coup dur pour l'équipe d'Antonio Conte, alors que Manchester City a fait le travail contre Peterborough (2-0).

Tottenham est retombé dans ses travers, mardi en huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre, éliminé 1-0 après prolongation par Middlesbrough (D2), alors que Manchester City et Crystal Palace seront au rendez-vous des quarts.

Au fond du trou après la défaite à Burnley (1-0), il y a 6 jours, totalement relancés en écrasant Leeds (4-0) samedi, les Spurs peuvent à nouveau broyer du noir avec cette dernière chance de remporter un trophée cette année qui file sous leur nez. Leur tâche n'avait rien de simple, face à Middlesbrough, tombeur de Manchester United aux tirs au but, à Old Trafford, au tour précédent. Et "Boro" a confirmé qu'il sait se mettre au niveau d'une équipe du "Big 6" sur un match.

Les Spurs ont eu leurs occasions par Eric Dier sur un coup-franc, repoussé par Joe Lumley (58e) ou par Son Heung-min qui a envoyé droit sur le gardien une tête plongeante au bout du temps réglementaire. Mais la victoire des pensionnaires de Championship n'a rien d'imméritée. Matt Crooks avait failli leur donner l'avantage de la tête (55e) et en toute fin de match, Isaiah Jones avait vu sa frappe à ras de terre bloquée par Hugo Lloris (88e). Sur le corner suivant, Jonny Howson, inexplicablement seul au second poteau, avait lui raté le cadre de la tête. La belle histoire est venue de Josh Coburn, 19 ans, pur produit du centre de formation, qui est entré en jeu à la 95e pour ne laisser aucune chance à Lloris avec une frappe surpuissante du coin des six mètres (1-0, 107e) qui a fait basculer le Riverside Stadium dans l'euphorie totale.

De quoi sans doute encore nourrir un nouvel accès de déprime pour Antonio Conte, même s'il a reconnu avant le match, devant la presse, que ses états d'âmes étaient calculés.

Grealish s'est rassuré

Avant cela, Manchester City avait fait le job sans plus face à Peterborough (D2) qui a bien défendu mais n'a jamais semblé en mesure de bousculer vraiment le leader de la Premier League. Dans ce match où Fernandinho avait choisi de laisser le brassard à son compatriote ukrainien Oleksander Zinchenko, dans un geste de solidarité avec ses compatriotes qui subissent une invasion russe, il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir l'ouverture du score.

Riyad Mahrez, excentré sur la droite de la surface, a déclenché une frappe à ras de terre qui a trompé Steven Benda (1-0, 60e). Sept minutes plus tard, Phil Foden a adressé, depuis la ligne médiane, une ouverture lumineuse pour Jack Grealish qui a enchaîné un contrôle parfait du droit en pleine course et petit ballon de l'intérieur du gauche pour doubler la mise (2-0, 67e). Un but qui devrait faire le plus grand bien à l'attaquant qui peinait à justifier les 120 millions d'euros déboursés par les Citizens cet été pour l'acheter à Aston Villa.

Un peu plus tard dans la soirée, Crystal Palace a eu plus de mal à se défaire (2-1) de Stoke (D2). L'équipe de Patrick Vieira avait pourtant ouvert le score par Cheikhou Kouyaté, bien placé pour profiter d'un tir dévié de Jean-Philippe Mateta, après un corner (1-0, 53e). Mais 5 minutes plus tard, profitant d'une défense des Eagles très passive, Josh Tymon avait égalisé (1-1, 58e).

C'est finalement le Néerlandais Jairo Riedewald qui a offert le billet pour les quarts aux Londoniens en récupérant à l'entrée de la surface un centre mal repoussé par le gardien, avant de marquer d'une frappe à ras de terre (2-1, 82e).