Manchester City: les explications de Guardiola sur le départ surprise de Cancelo au Bayern

Frustré par son manque de temps de jeu à Manchester City, João Cancelo a été prêté jusqu'à la fin de la saison au Bayern Munich, avec option d'achat. Mais Pep Guardiola l'assure, il n'a eu aucun souci avec le latéral portugais.

C’est l’un des gros coups du mercato hivernal. Et personne ne l’avait vu venir. En difficulté à Manchester City, João Cancelo est parti se relancer au Bayern Munich, futur adversaire du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions (14 février et 8 mars sur RMC Sport). Pour justifier cette opération inattendue, qui a pris la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat estimée à 70 millions d’euros, la presse anglaise a mis en avant les profonds différends entre Pep Guardiola et le latéral de 28 ans. Après deux dernières années abouties en Angleterre, le Portugais se serait brouillé avec son entraîneur, au point de se retrouver régulièrement sur le banc en ce début d’année.

"C’est un joueur exceptionnel"

"Il a perdu sa place à droite au détriment du jeune Rico Lewis, issu du centre de formation, et Nathan Aké, un défenseur central, lui était préféré à gauche. C’est presque une humiliation, c’est très dur à digérer. Ça ne se passait plus bien avec Guardiola, qui était déçu de ses performances. Cancelo, qui a aussi perdu sa place durant la Coupe du monde avec le Portugal, a eu besoin de quelque chose de nouveau. Ça reste un joueur fantastique", expliquait récemment dans l’After Foot Julien Laurens, spécialiste du football anglais pour RMC Sport. Présent en conférence de presse vendredi, Guardiola a donné sa version des faits. En se montrant... très élogieux à l’égard de Cancelo.

"Je lui souhaite le meilleur pour les quatre prochains mois. Et je ne sais pas ce qui se passera la saison prochaine. Il a été une figure incroyable lors des deux titres de Premier League que nous avons remportés. Après la Coupe du monde, nous avons fait une nouvelle pré-saison et nous avons décidé de jouer selon des schémas différents. J’ai aimé ce que j’ai vu et j'ai donc donné plus de temps de jeu à d’autres joueurs. Sa personnalité fait qu’il aime jouer et qu’il s'entraîne du mieux possible. Mais il jouait peu, alors qu’il a été l’un des joueurs qui a disputé le plus de minutes au cours des dernières années. Il a besoin de jouer pour être heureux et nous avons décidé de le laisser aller à Munich", a développé le coach des Skyblues.

D’après The Athletic, Cancelo aurait pourtant eu du mal à cacher sa frustration depuis le début de l’année. Lassé d’être remplaçant, il aurait affiché à plusieurs reprises des signes d’agacement, et n'aurait pas montré un grand intérêt pour les récents débriefs tactiques de son staff. Manchester City s’est donc résolu à le laisser partir en prêt. "Le Bayern l’a pris parce que c’est un joueur exceptionnel, a précisé Guardiola. Je ne vais pas dire un seul mot négatif sur lui. Je pense que tout le monde connaît son éthique de travail, sa passion pour le football et ses qualités." Cancelo, qui s’est dit ravi de rejoindre "l’un des meilleurs clubs du monde et des joueurs extraordinaires", s’est illustré dès ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Titulaire mercredi en Coupe d’Allemagne, il a brillé avec notamment une passe décisive pour Eric Maxim Choupo-Moting lors du carton du Bayern (4-0).