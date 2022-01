Manchester City: Mendy obligé de pointer au commissariat tous les jours

Accusé de sept viols et d’une agression sexuelle, Benjamin Mendy a été libéré sous caution au début du mois de janvier en attendant son procès. Mais le latéral gauche français de Manchester City doit tous les jours pointer au commissariat.

Malgré sa libération sous caution, Benjamin Mendy a toujours des obligations envers la justice. En détention provisoire depuis fin août dernier, le latéral gauche de Manchester City a pu sortir de prison le 7 janvier en attendant que son procès ait lieu. Le Français est accusé de sept viols et d’une agression sexuelle.

Si avant le procès il ne souhaite pas voir un mandat d’arrêt être émis contre lui, Mendy est obligé, tous les jours, de pointer au commissariat. Comme le rapporte The Sun, photos à l'appui, c’est avec un bracelet électronique et conduit par un chauffeur que le joueur de 27 ans se rend au poste de police de Macclesfield.

L’audience préliminaire décalée au 2 février

Le média anglais a obtenu des témoignages de personnes ayant vu le footballeur sur place: "Ce véhicule tout noir s’est arrêté devant le poste de police, juste devant la porte, et ce gars (Mendy) est sorti. Il avait sa capuche et un masque sur lui, il est entré rapidement. Il n’est resté qu’une minute à l’intérieur, puis il est ressorti, est remonté dans le fourgon et est parti en trombe."

Bloqué à résidence et privé de son passeport, l’ancien de Monaco passe par cette étape quotidiennement. Initialement prévue le lundi 24 janvier, sa prochaine audience préliminaire a été repoussée au 2 février. Le procès est quant à lui prévu pour cet été. Depuis le début de cette affaire, son club l'a suspendu.