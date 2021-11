Manchester City: Mendy reste en prison, nouvelle audience le 22 décembre

Accusé de six viols et d'une agression sexuelle, le latéral français de Manchester City, Benjamin Mendy, est de nouveau passé devant un tribunal britannique ce jeudi. Mais ce dernier n'a rien décidé, si ce n'est d'une nouvelle audience préliminaire le 22 décembre. D'ici là, le champion du monde va rester en prison.

Benjamin Mendy va dormir en prison au moins un mois de plus. Désormais accusé de six viols et d'une agression sexuelle par quatre plaignantes, dont une mineure de 17 ans, le défenseur français de Manchester City (27 ans) a de nouveau été entendu ce jeudi - en visioconférence - par un tribunal de Chester (Angleterre) au cours d'une audience préliminaire.

Mais alors qu'une demande d'abandon des charges devait être étudiée, le Manchester Evening News indique que le tribunal a seulement ajourné l'audience et donné rendez-vous à tout le monde le 22 décembre prochain. D'ici là, le champion du monde 2018 continuera de séjourner dans l'établissement pénitentiaire d'Altcourse, au nord de Liverpool.

Un procès toujours prévu fin janvier

Placé en liberté conditionnelle début 2021 après de premières accusations le visant, Benjamin Mendy a été envoyé en détention provisoire le 27 août dernier après avoir enfreint sa conditionnelle. Toutes ses demandes de remise en liberté ont depuis été rejetées, et en ce début de semaine, deux nouvelles accusations de viols sont venues s'ajouter aux quatre précédentes.

Jusqu'ici, l'international tricolore aux 10 sélections nie tous les faits qui lui sont les reprochés. Un procès a d'ores et déjà été programmé à partir du 24 janvier. Mendy, tout comme le deuxième accusé dans ce dossier, un proche nommé Louis Saha Matturie (40 ans), devrait alors comparaitre devant un juré populaire composé de douze personnes.