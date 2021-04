Manchester City: Sterling va devenir son propre agent

Selon le Daily Mail, Raheem Sterling va monter sa propre agence de football pour se représenter lui-même, notamment lors de futures négociations. L'international anglais souhaiterait renouveler son contrat avec Manchester CIty, qui arrive à échéance en juin 2023.

L'exemple de Kevin De Bruyne a peut-être donné des idées à Raheem Sterling. Manchester City a officialisé cette semaine la prolongation de contrat de son joueur belge jusqu'en juin 2025. Plus surprenant, "KDB" a mené les négociations lui-même, par le biais de deux avocats belges pour finaliser les opérations.

Raheem Sterling était représenté par l'agent Aidy Ward ces dernières années, mais leur collaboration s'est terminée l'année dernière. Depuis, l'attaquant anglais a crée sa propre agence, 16ninetytwo Sports Management Limited, dont sa mère Nadine Clarke est la seule directrice. Selon les règles de la FA, les joueurs n'ont pas l'autorisation d'agir en tant qu'intermédiaire et ainsi en percevoir un montant lié à l'issue des négociations.

D'autres footballeurs dans l'agence de Sterling?

Selon le Daily Mail, des discussions ont déjà eu lieu entre la société de Raheem Sterling et d'autres joueurs, pour les représenter à terme. De son côté, Sterling ne compte pas retrouver un agent et s'appueira principalement sur les conseils juridiques d'une société spécialisée pour ses futures négociations. Sterling aurait la volonté de s'impliquer à l'issue de sa carrière dans le monde du football et sa société serait une première pierre.

Raheem Sterling arrive en fin de contrat en juin 2023 et souhaiterait prolonger prochainement. Toujours dans les plans de Pep Guardiola, celui qui est arrivé au club à l'été 2015 a marqué 13 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, en 39 matchs. Il est d'ailleurs titulaire ce samedi (13h30) pour la rencontre face à Leeds, lors de la 31e journée de Premier League.

