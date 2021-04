Manchester City-Dortmund, les compos: Mahrez préféré à Sterling

Pep Guardiola se passe de Raheem Sterling et de Gabriel Jesus au coup d'envoi du quart de finale aller de Ligue des champions entre Manchester City et le Borussia Dortmund. L'entraîneur espagnol a en effet préféré titulariser Riyad Mahrez. En face, Erling Haaland sera accompagné par Marco Reus et un tout jeune attaquant. Un match à suivre ce mardi soir en exclusivité sur RMC Sport 2.

Le Borussia Dortmund va-t-il faire déjouer les pronostics? Le club allemand est ce mardi soir (21h) à l'Etihad Stadium pour défier Manchester City, en quart de finale aller de la Ligue des champions. Le coup d'envoi est prévu à 21 heures. Un match à suivre en direct sur RMC Sport 2.

Laporte et Mendy sur le banc

En pleine forme avec cinq victoires consécutives, Manchester City persiste avec son 4-2-3-1. Il existe toujours une part d'incertitude concernant les animations offensives de Guardiola. Pour celle de ce mardi soir, De Bruyne devrait être le faux numéro 9, devant un trio Mahrez-Silva-Foden. Au milieu, Rodri et Gündogan sont alignés sans surprise. En défense, Dias est accompagné par Stones dans l'axe. Ce qui laisse encore Laporte sur le banc, tout comme Mendy, buteur contre Leicester (2-0).

Nettement moin confiant avec un seul succès sur les cinq dernières rencontres, le Borussia Dortmund se déploie aussi en 4-2-3-1. Hitz est encore préféré par Terzic à Bürki au poste de gardien. Même si Meunier est disponible, c'est Morey est aligné. Can, qui dépannait dernièrement en défense, remonte d'un cran pour aider Dahoud et Bellingham. En attaque, en l'absence de Sancho et de Moukoko (blessés), Haaland est épaulé par Marco Reus et le jeune attaquant allemand Ansgar Knauff (19 ans).

Plusieurs joueurs risquent une suspension en cas d'avertissement. C'est le cas de Haaland, le seul avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête parmi l'effectif allemand. En ce qui concerne Manchester City, Fernandinho et Cancelo sont concernés.

Les équipes de départ:

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - Rodri, Gündogan - Mahrez, Silva, Foden - De Bruyne.

Remplaçants: Steffen, Trafford, Aké, Sterling, Jesus, Agüero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia.

Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can, Bellingham - Knauff, Haaland, Reus.

Remplaçants: Bürki, Drljaca, Delaney, Hazard, Schulz, Brandt, Reinier, Meunier, Piszczek, Tigges, Passlack, Reyna.