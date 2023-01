Manchester City - Tottenham : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match ?

Manchester City et Tottenham se retrouvent cette semaine pour jouer le match de la septième journée de championnat. La rencontre avait été annulée à la suite du décès de la reine Élisabeth II. Ici, on vous dit sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match Manchester City – Tottenham !

La City détient toujours la seconde place du classement avec 39 points, malgré sa récente défaite contre les Red Devils (2-1). Toutefois, l’écart se resserre entre les joueurs de Pep Guardiola, Newcastle et United. Ce jeudi, les coéquipiers d’Erling Haaland n’ont pas d’autre choix que de remporter la victoire pour tenter de conserver leur place. En face, les Spurs ont eux aussi connu une défaite contre Arsenal (0-2).

Cette rencontre est donc l’occasion pour Hugo Lloris et son équipe de se relancer dans le championnat. Ici, on vous dit sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match Manchester City – Tottenham !

La chaîne TV CANAL+ FOOT diffuse en direct ce jeudi 19 janvier à 21 heures le match Manchester City – Tottenham ! Dès 20 heures 20, vous retrouvez l'émission "Jour de foot" qui retrace l'actualité du football, avant d'assister au coup d'envoi de la rencontre depuis l'Etihad Stadium.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.