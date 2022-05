Manchester City: "Tout le monde supporte Liverpool dans ce pays", le coup de gueule de Guardiola

Après le carton de Manchester City face à Newcastle (5-0) dimanche en Premier League, l’entraîneur des Sky Blues, Pep Guardiola, a déploré le manque de soutien pour son équipe en Angleterre. Le Catalan regrette que Liverpool soit plus populaire malgré un titre gagné lors des trente dernières années.

La rivalité Manchester City-Liverpool commence à sérieusement agacer Pep Guardiola. Cette saison, les deux clubs anglais étaient à la bagarre dans toutes les compétitions. La première bataille a été remportée par les Reds avec une victoire face à leur rival en finale de la Coupe de la League (0-0, 11 tab à 10). La deuxième, en demi-finale de la FA Cup, est aussi à mettre au crédit du club de la Mersey (3-2). En Ligue des champions, les deux formations ont atteint le dernier carré mais c’est Liverpool, tombeur de Villarreal, et non City, renversé par le Real, qui disputera la finale le 28 mai au Stade de France. Enfin en Premier League, avantage City. Les joueurs de Guardiola ont profité du nul de Liverpool face à Tottenham pour prendre trois points d’avance en tête du classement après leur écrasante victoire dimanche contre Newcastle (5-0).

"Je me fiche que les gens veulent que Liverpool gagnent plus que nous"

Malgré cette domination, le coach de City ne comprend pas pourquoi son équipe est si impopulaire. Ou plutôt pourquoi les Reds le sont autant : "Tout le monde supporte Liverpool dans ce pays, les médias, tout le monde, a regretté Guardiola au micro de beIN Sports. Bien sûr que Liverpool a une histoire incroyable en Coupe d’Europe, mais pas en Premier League car ils n’ont gagné qu’une fois en 30 ans (en 2020). Mais ce n’est pas du tout un problème."

Pas un problème mais l’ex-coach du Barça et du Bayern déplore tout de même le manque de reconnaissance pour son équipe, proche d’un quatrième titre en cinq ans : "Liverpool est avec Manchester United l’équipe la plus importante si on parle de titres, d’histoire, d’héritage, de drames… Mais on est là depuis 11 ou 12 ans, je me fiche que les gens veulent que Liverpool gagnent plus que nous. Ce n’est pas mon problème." Manchester City aura l’occasion de faire un pas de plus vers le titre dès mercredi avec un match en retard de la 33e journée face à Wolverhampton.