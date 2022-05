Klopp se plaint du nombre de places allouées aux fans de Liverpool en finale de la Ligue des champions

L’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp ne comprend pas pourquoi seulement 20.000 billets sont alloués par l’UEFA aux supporters des Reds pour la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, le 28 mai au Stade de France.

Entre incompréhension et colère froide, Jürgen Klopp regrette déjà le manque de soutien des fans des Reds au Stade de France pour la finale de la Ligue des champions le 28 mai face au Real Madrid. Pour cet événement initialement programmé à Saint-Pétersbourg avant d’être relocalisé à Saint-Denis en raison du conflit en Ukraine, l’UEFA a alloué 19.618 tickets pour les supporters des deux équipes. Pourquoi si peu alors que le SDF a une capacité de 80.000 places? C’est la question que se pose l’entraineur de Liverpool.

"Où sont ces tickets?"

"Quand vous voyez le nombre de places réservées… Est-il vrai que nous n’avons que 20.000 tickets? Et 20.000 pour le Real Madrid? Et les 35.000 restantes… Que deviennent les 35.000 restantes? Où sont ces tickets", a interrogé, dépité, le coach de Liverpool à la veille du choc contre Tottenham en Premier League.

Et Klopp d’envoyer un message ironique à ses fans: "Si vous n’avez pas de ticket, Paris reste une belle ville, grande. La dernière fois à Bâle c’était moins… Paris est grand, on peut y aller même sans billet pour passer un bon moment. Comportez-vous bien et profitez. Et si vous ne pouvez pas y aller, regardez la finale de chez vous. Peu importe qui il y aura autour de vous, ce sera fantastique", promet-il.