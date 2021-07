Manchester City: un maillot extérieur spécial pour sensibiliser aux problèmes d'accès à l'eau

Manchester City a dévoilé son maillot extérieur pour la saison 2021-2022. Une tunique inspirée par l’eau afin de sensibiliser un maximum de personnes sur le manque d’accès à l’eau potable dans le monde.

La saison prochaine, le champion d’Angleterre et vice-champion d’Europe, Manchester City, porta un maillot symbolique. Dans un communiqué, le club explique que cette tunique extérieure, dévoilée jeudi, "rend hommage aux œuvres de charité de Manchester City à travers le monde dans le cadre de Cityzens Giving, qui use du football pour renforcer l'accès à l'eau dans le monde ainsi que la prise de conscience sur ce sujet capital".



Cet ensemble, qui sera porté lors des matchs à l’extérieur, affiche des gouttelettes d'eau sur toute sa surface, tandis que les logos du club, de Puma, d'Etihad et de Nexen, sont de couleur nacrée, évoquant l'effet de la lumière qui traverse des gouttes d'eau.

Un programme mondial innovant

Cityzens Giving, propose un programme mondial innovant, alliant une éducation par le football sur l'eau, l'assainissement, l'hygiène, et l'accès à l'eau potable pour les communautés dans le besoin. L'ambition est d'atteindre plus de 10 000 jeunes sur trois continents, en se concentrant sur Manchester, São Paulo, Buenos Aires et Mumbai.

Le programme vient de démarrer avec la création d'un château d'eau à Mumbai, produisant un approvisionnement sûr et durable en eau potable pour 1 800 personnes par jour.



Tom Pitchon, directeur de la City Football Foundation, explique sur le site du club que l’ensemble du club est "fier de pouvoir utiliser le maillot extérieur du club pour sensibiliser les populations aux problèmes de l'eau dans le monde, en créant une plateforme pour fournir un soutien indispensable aux communautés dans le besoin."