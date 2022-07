Manchester City: une vidéo de Guardiola suivi par un fan pour un selfie devient virale

La vidéo d’un fan suivant Pep Guardiola à vélo dans les rues de Manchester pour obtenir un selfie est devenue virale sur les réseaux.

On ne pensait pas avoir des nouvelles de Pep Guardiola de cette façon… Alors que les joueurs de Manchester City reprennent le chemin de l’entraînement ce lundi, qu’Erling Haaland, recrue star de l’été, a hérité du numéro 9 et que le mercato bat son plein, c’est à travers une vidéo de l’entraîneur des Sky Blues sur son vélo postée lundi matin sur Tik Tok que le Catalan fait (bien malgré lui) parler sur les réseaux sociaux.

Une vidéo de Guardiola suivi par un fan pour un selfie devient virale © @tiktok.com

"Oh Pep, laisse-moi prendre une photo mon frère!"

Dans cette scène non datée mais rapidement devenue virale, on peut voir l’entraîneur de 51 ans suivi en pleine nuit par un fan dans les rues du centre-ville de Manchester. "Oh Pep, laisse-moi prendre une photo mon frère!" crie ce dernier, totalement excité par cette rencontre inattendue. Pep Guardiola finit par s’arrêter et descendre de son vélo. Mais à observer son visage, plutôt fermé, pas sûr qu’on tienne le selfie le plus sympa de l’année.