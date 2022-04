Manchester United: les détails glaçants de l’alerte à la bombe visant Maguire

Victime d’une alerte à la bombe à son domicile mercredi, le défenseur de Manchester United Harry Maguire aurait été sommé par un forcené de quitter son club d’ici 72h, via un e-mail à son agent, s’il ne voulait pas voir sa demeure exploser.

Les railleries quotidiennes que subit Harry Maguire à Manchester ont pris une tournure glaçante, mercredi dernier. Via un de ses représentants, il a été officialisé jeudi que le défenseur d’United avait reçu la veille une alerte à la bombe sur son domicile. La police anglaise a entamé une enquête, tandis que des révélations concernant la nature des menaces ont commencé à filtrer dans les médias. D’après le Sun, le forcené qui voulait s’en prendre au joueur lui aurait posé un ultimatum de 72h pour quitter son club.

Toutes les menaces étaient contenues dans un e-mail envoyé à l’agent de Maguire, qui a été pris très au sérieux par les services de police. Dans celui-ci, il était expliqué que trois bombes avaient été plantées à son domicile et qu’elles seraient déclenchées s’il ne partait pas d’United dans les trois jours. Les menaces portaient sur la résidence principale du défenseur et capitaine des Red Devils, une maison estimée à 4 millions de livres dans le Cheshire, où il habite habituellement avec sa femme et ses deux enfants.

Hébergé par un coéquipier

Au moment de la réception du mail, Maguire était au centre d’entrainement, quelques jours après la lourde défaite des siens face à Liverpool (4-0). Il est alors rentré chez lui en vitesse pour prévenir sa famille et réside pour l’instant chez un coéquipier, tandis que sa femme et ses enfants ont aussi été placés en lieu sûr. Pour l’heure, les recherches policières à son domicile n’ont rien donné, malgré l’utilisation de chiens renifleurs.

Forcément perturbé par l’incident, l’international anglais, 29 ans, devrait rater la rencontre de son club ce samedi, face à Arsenal (13h30). "Je ne l’ai pas encore vu, parce que je n’ai pris connaissance de ce terrible fait divers seulement jeudi après-midi", racontait à la presse son entraineur Ralf Rangnick vendredi. Manchester United, 6e de Premier League, est actuellement à la lutte pour une qualification pour l’Europe, mais les performances récentes de Maguire l’ont beaucoup placé sous le feu des critiques.