Manchester United: une alerte à la bombe au domicile de Maguire

Selon plusieurs médias anglais, Harry Maguire aurait reçu des menaces contre son domicile familial. La police est intervenue sur les lieux pour enquêter au sujet de cette potentielle bombe qui aurait pu être posée.

Grosse peur autour d’Harry Maguire. Le capitaine de Manchester United, en difficulté tout comme son club, a reçu des menaces sur sa maison familiale que la police du Cheshire prendrait avec sérieux. Une alerte à la bombe aurait été déclenchée selon les informations du Sun, qui informe que le joueur serait "en état de choc" après avoir reçu un mail inquiétant.

Un chien renifleur présent sur place

Un porte-parole du joueur a annoncé la nouvelle: "Dans les 24 dernières heures, Harry a reçu une sérieuse alerte contre sa maison familiale. Il l’a rapporté à la police qui se rapproche de l’affaire. La sécurité de sa famille et de ses proches est évidemment la priorité numéro un de Harry. Il continuera à se préparer pour le match de week-end comme d’habitude et nous ne communiquerons pas plus en détail pour le moment".

De son côté, la police locale a également confirmé l’information par le biais d’un communiqué relayé par les médias anglais: "Le mercredi 20 avril, la police du Cheshire a été appelée pour signaler une alerte à la bombe à une adresse dans la région de Wilmslow. Aucune évacuation n’a eu lieu, mais par mesure de précaution, un chien renifleur de la police est arrivé à l’adresse, jeudi 21 avril, pour effectuer une fouille des jardins et des environs".