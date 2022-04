Alphonso Davies: "Imagine t'es Ronaldo et ton capitaine est Maguire..."

Lors d'un live Twitch, Alphonso Davies n'a pas été tendre envers Harry Maguire. Le défenseur du Bayern Munich ne comprend pas pourquoi l'Anglais est le capitaine de Manchester United.

Certains y verront peut-être un certain manque de respect. Mais Alphonso Davies a au moins le mérite de ne pas manier la langue de bois. Lors d’un live sur son compte Twitch, le défenseur du Bayern Munich a fait comprendre à sa façon ce qu’il pensait de Harry Maguire. Alors qu’il jouait au mode Ultimate Team de FIFA 22, le Canadien est tombé sur le capitaine de Manchester United au moment d’ouvrir un pack de joueurs. Il s’est alors lâché en plein direct: "Les gars, pouvez-vous imaginer, pouvez-vous imaginer… Tu es (Cristiano) Ronaldo, l’un des plus grands joueurs de tous les temps, du XXIe siècle. Et ton capitaine est Harry Maguire. Il l’appelle "capitaine". Donnez-lui (à Ronaldo) le leadership. Je ne me moque pas de Maguire, mais Ronaldo devrait porter le brassard."

Une période très compliquée pour Maguire

Depuis le début de la saison, et même depuis son transfert de Leicester à Manchester United pour plus de 85 millions d'euros à l'été 2019, Maguire n'est pas épargné par les critiques. Alors qu'il avait balayé les doutes d'un revers de la main lors du dernier Euro, il est aujourd'hui en plein doute. Il enchaîne les prestations décevantes au sein d'une équipe à la peine (seulement 7e de Premier League après 30 journées) et personne ne se prive pour lui tomber dessus outre-Manche. Dans un récent sondage, les lecteurs du Manchester Evening News lui ont même attribué la terrible note de 2,8/10 pour son niveau affiché depuis le début de la saison. Il garde toutefois la confiance de son coach Ralf Rangnick, mais aussi de son sélectionneur Gareth Southgate.

"Je ne crois pas que cela nous ait même juste traversé l'esprit de ne pas sélectionner Maguire", avait lâché ce dernier en conférence de presse après avoir annoncé sa liste pour les amicaux contre la Suisse et la Côte d'Ivoire fin mars. "Il a été un élément-clé du onze titulaire qui nous a amené en demi-finale de la Coupe du monde et en finale de l'Euro. Je sais qu'en club il traverse une période difficile, mais il faut voir quels sont les meilleurs joueurs au sein du noyau de l'équipe et il en fait partie. Il n'y a aucun doute dans mon esprit, il est l'un de nos meilleurs défenseurs centraux et la forme, de ce point de vue, est quelque chose de temporaire", avait insisté Southgate. Ce qui n'avait pas empêché le public anglais de siffler Maguire face à la Côte d'Ivoire.

Le joueur de 29 ans avait à nouveau pu compter sur le soutien de son sélectionneur et de ses coéquipiers, dont Jordan Henderson. "Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé à Wembley ce soir, s'était indigné le milieu de Liverpool. Harry Maguire a été un colosse pour l'Angleterre. Sans lui, les progrès réalisés lors des deux derniers tournois n'auraient pas été possibles. Se faire huer dans son stade, sans raison? Que sommes nous devenus? Ce qui s'est passé n'est pas normal. En tant que personne qui veut gagner avec l'Angleterre, je me sens chanceux de partager un vestiaire avec lui."