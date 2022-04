Manchester United: un ancien joueur veut écarter Maguire… pour son bien

De nouveau cible des critiques après la défaite de Manchester United, Harry Maguire a reçu le soutien de l’ancien défenseur du club, Nemanja Vidic qui estime que l’ancien joueur de Hull City doit être préservé.

Harry Maguire (29 ans) se retrouve de nouveau ciblé par les critiques après la défaite de Manchester United sur le terrain d’Everton (1-0), samedi. Peu inspiré au cours du match, le défenseur a aussi contré le ballon sur le seul but de la rencontre. Nemanja Vidic, ancien défenseur du club (2006-2014) avec lequel il a notamment remporté une Ligue des champions (2008) et cinq championnats d’Angleterre, estime que l’international doit être écarté. Pour son bien.

"C'est difficile de bien jouer quand tu es sous une telle pression"

Vidic invite Ralf Rangnick à faire souffler l’international anglais. Doit-il jouer les matchs plus faciles pour retrouver la confiance, l'intérroge The Athletic. "Oui", répond le Serbe qui pousse le manager à le faire souffler. "Chaque joueur a un problème de forme à un moment donné de sa carrière, a-t-il ajouté. Ce fut mon cas et il est clair que Maguire n'est pas à son meilleur cette saison. Il a besoin de se sentir à nouveau puissant et fort sur le terrain, pas comme actuellement où il sent que rien ne se passe pour lui. C'est difficile de bien jouer quand tu es sous une telle pression parce que les gens attendent que tu fasses une erreur. Vous me posez la question et je réponds en tant qu'entraîneur."

Maguire paie son statut de défenseur le plus cher de l’histoire après son transfert contre 87 millions d’euros en 2019 en provenance de Leicester. Le joueur subit la fronde de ses propres supporters, désireux de le déchoir de son brassard de capitaine. Ni Ole Gunnar Solskjaer (démis de ses fonctions en novembre), ni son successeur Ralf Rangnick n’ont cédé à la pression. Celle-ci est pourtant élevée.

Maguire a récemment été hué par les supporters anglais alors qu’il portait le maillot de la sélection anglaise. Les sifflets avaient mis en colère Gareth Southgate, sélectionneur, et plusieurs joueurs des Three Lions comme Jordan Henderson ou Jack Grealish. Wayne Rooney, ancien joueur des Red Devils, a aussi récemment apporté son soutien à l’ancien joueur de Hull City, qui figurait dans l’équipe-type du dernier Euro après avoir participé à mener l’Angleterre en finale.