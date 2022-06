Manchester United: accusé de viol, Greenwood va bientôt savoir si son contrôle judiciaire est prolongé

Selon le Daily Mail, Mason Greenwood saura la semaine prochaine si son contrôle judiciaire est prolongé ou non. L'attaquant de Manchester United avait été arrêté le 30 janvier, soupçonné de viol et d'agression sur une femme.

Le 30 janvier dernier, Mason Greenwood était arrêté par la police du Grand Manchester et placé en garde à vue, soupçonné du viol et de l'agression sexuelle d'une femme. Une enquête avait été ouverte après la publication sur les réseaux sociaux d'images et de vidéos montrant une femme le visage en sang et des contusions sur le corps, avec la mention "à tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement". Les images avaient ensuite été retirées.

Toujours suspendu par son club

Le buteur de Manchester United, considéré comme un très grand espoir du football anglais, avait été libéré quelques jours plus tard sous contrôle judiciaire. Toujours suspendu d'entraînement et de compétition par son club, Greenwood a demandé la prolongation de son contrôle judiciaire. Cette demande de "mise en liberté sous caution" sera étudiée par la justice lors d’une audience le mercredi 22 juin, selon le Daily Mail. L’attaquant de 20 ans ne devrait pas y assister.

Il n’a plus été aperçu en public depuis le 1er avril. Des reporters l’avaient photographié alors qu’il était à bord de sa voiture, dans le Grand Manchester. Son dernier match avec les Red Devils, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2025, remonte au 22 janvier. Dans cette affaire, Greenwood a aussi été lâché par son équipementier Nike, qui a mis fin à leur contrat de sponsoring après son arrestation. Manchester United a en plus retiré de son site internet tous les produits dérivés liés à Greenwood, et son nom ne figure plus dans la liste déroulante des noms de joueurs pour floquer les maillots.