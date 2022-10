Manchester United: Antony absent contre West Ham (mais ce n'est pas lié à sa toupie)

Antony, qui s'est retrouvé au cœur des débats cette semaine après sa double toupie en Ligue Europa, n'a pas été retenu pour le match de Premier League contre West Ham ce dimanche. A cause d'une blessure et non pour le sanctionner.

A la lecture de la feuille de match, certains supporters ont pu penser à une sanction après l’épisode de jeudi. Le Brésilien Antony, qui s’est fait remarquer cette semaine en Ligue Europa pour avoir tenté un geste improbable, n’a pas été convoqué par Erik ten Hag pour la rencontre de la 14e journée de Premier League entre Manchester United et West Ham ce dimanche.

Une légère blessure

Une façon de rappeler à l’ordre celui qui a déchaîné les passions en Angleterre après sa double toupie réalisée face au Sheriff Tiraspol ? Non, aucun rapport à en croire son entraîneur. "Est-ce que c’est lié à ce qui s’est passé jeudi soir ? Non. Antony est blessé. J’espère et je pense que ce n’est pas trop grave. Je pense qu’il sera de retour dans quelques jours", a indiqué Ten Hag avant la rencontre au micro de Sky Sports.

De quoi rassurer la sélection brésilienne à trois semaines du début du Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre). Arrivé l’été dernier chez les Red Devils, contre un chèque de 100 millions d’euros, l’ancien ailier de l’Ajax Amsterdam (22 ans) totalise cinq buts et deux passes décisives cette saison toutes compétitions confondues.

Privé d'Antony, mais aussi d'Anthony Martial face aux Hammers, Ten Hag a décidé de faire confiance en attaque à Marcus Rashford, au jeune Anthony Elanga (20 ans) et à Cristiano Ronaldo. Buteur jeudi, le Portugais enchaîne une deuxième titularisation de suite, la preuve que ses rapports avec son coach se sont visiblement apaisés.