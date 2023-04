Manchester United: "C'est un grand joueur", ten Hag élogieux envers Martial, qu'il espère voir rester

Récemment revenu d’une énième blessure, Anthony Martial espère être enfin débarrassé de ses pépins physiques pour aider Manchester United à atteindre ses objectifs en cette fin de saison. Le Français bénéficie de la confiance de son entraîneur, Erik ten Hag.

Une énigme permanente. Depuis son arrivée en Angleterre pour plus de 50 millions d’euros en provenance de Monaco, Anthony Martial a pris l’habitude d’alimenter les débats. Difficile de se positionner avec cet attaquant capable à la fois de claquer dix-sept pions sur une saison dans l’un des championnats les plus exigeants au monde et de disparaître plusieurs semaines pour cause de blessure ou de méforme.

Tout amoureux des Red Devils se souvient de son rush à la Thierry Henry face à Liverpool en 2015 pour sa grande première outre-Manche. Dans le même temps, personne ne peut occulter ses (longs) passages à l’infirmerie et ses prestations parfois quelconques. Ce qui pose forcément la question de son avenir. Sous contrat jusqu’en 2024, avec une année en option, l’ancien Lyonnais sera-t-il toujours Mancunien la saison prochaine ? Erik ten Hag, parvenu à remettre un peu de sérénité dans un club marqué par des années de souffrance, détient sans doute une partie de la réponse.

"Quand il est en forme, notre équipe joue mieux"

Et il croit visiblement beaucoup aux qualités du Français de 27 ans. "Est-ce qu’il est capable d’enchaîner les matchs ? C'est difficile à dire au vu de son historique. C’est ce que je veux parce que c'est un grand joueur, il a vraiment les qualités pour jouer à un très haut niveau. Et quand il est en forme, notre équipe joue mieux. Je pense qu'il peut jouer sur tout le front de l'attaque mais, pour moi, il est meilleur quand il évolue en pointe. Est-ce qu’il sera toujours là la saison prochaine ? De mon point de vue, oui", a confié le technicien néerlandais avant de défier Nottingham Forest dimanche (17h30) pour la 31e journée de Premier League.

Il avait déjà tenu le même discours après le nul concédé jeudi contre Séville (2-2) en quart de finale aller de la Ligue Europa : "On joue mieux et on obtient de meilleurs résultats quand il est dans l’équipe. Je me réfère aux statistiques et je constate ce qu’il nous apporte." Buteur (contre Everton) et passeur décisif (face à Séville) lors de ses deux derniers matchs, Martial totalise sept buts et trois passes décisives en 861 minutes (18 matchs) cette saison toutes compétitions confondues. Autrement dit, il est décisif toutes les 86 minutes en moyenne. Entre la lutte pour le top 4 en Premier League, la FA Cup et la Coupe d’Europe, Manchester United aura besoin d’un grand Martial dans ce sprint final pour remplir tous ses objectifs.