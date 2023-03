Manchester United: très peu utilisé, Maguire loue le travail de ten Hag

Harry Maguire (30 ans), rétrogradé dans la hiérarchie des défenseurs à Manchester United, confie vouloir jouer davantage tout en respectant la décision d’Erik ten Hag dont il loue le travail.

Harry Maguire (30 ans) a vécu un petit évènement jeudi soir lors du 8e de finale retour de la Ligue Europa entre le Betis Séville et Manchester United (0-1). Il a fête sa première titularisation depuis plus de six mois en Coupe d'Europe. Le défenseur anglais est très peu utilisé par Erik ten Hag, qui lui préfère l’Argentin Lisandro Martinez et le Français Raphaël Varane. Il ne compte que 23 apparitions depuis août, et seulement six titularisations depuis la fin de la Coupe du monde. Le défenseur le plus cher de l’histoire (87 millions d’euros de Leicester à Manchester United en 2019) aimerait jouer davantage… tout en louant le travail du manager du staff

"Chaque jour j'essaie de faire réussir ce club, que je joue ou non"

"Je travaille dur sur le terrain d'entraînement et c'est tout ce que vous pouvez faire, a-t-il déclaré sur BT Sport après la qualification des Red Devils pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Vous pouvez travailler dur à l'entraînement, je mets tout dans l'entraînement. Nous avons de bons entraîneurs dans ce club et ils ont organisé de très bonnes séances pour nous le lendemain des matchs."

Maguire ne s’inquiète finalement pas trop de son temps de jeu qu’il semble juger correct. "Écoutez, cela ne fait pas si longtemps depuis mon dernier match (il est entré en jeu une minute le week-end dernier, ndlr), je pense que c'était il y a quelques semaines s'interroge-t-il. J'ai été titularisé cinq, six ou sept matchs depuis la Coupe du monde. Évidemment, je veux jouer plus, je veux débuter plus de matchs, mais je joue mon rôle sur et en dehors du terrain."

Maguire n’est pas totalement dégradé par Ten Hag qui lui confie le brassard de capitaine quand il le titularise, comme ce fut encore le cas jeudi en Espagne. "C'est bien d'être là à la tête de l'équipe et d'obtenir la victoire, ce qui est la partie la plus importante pour moi et pour le club, conclut Maguire. J'ai un rôle important sur et en dehors du terrain dans ce club et chaque jour j'essaie de faire réussir ce club, que je joue ou non."