Manchester United: fin de saison pour Lisandro Martinez, inquiétude pour Varane

Sorti sur blessure face au FC Séville jeudi soir en Ligue Europa, Lisandro Martinez souffre d'une fracture du métatarse droit et manquera le reste de la saison. Également touché, son compère en défense Raphaël Varane sera absent "quelques semaines".

Manchester United a annoncé vendredi que son défenseur central argentin Lisandro Martinez avait été victime d'une fracture à un métatarse, jeudi lors du match contre Séville en Ligue Europa et qu'il serait absent pour le reste de la saison.



Son partenaire de l'axe central, le Français Raphaël Varane, également blessé, sera éloigné des terrains pour "quelques semaines". Martinez s'était blessé tout seul à la 86e minute du match et avait dû être porté pour quitter le terrain.

MU engagé sur trois tableaux

Varane avait lui quitté ses partenaires à la mi-temps, remplacé par Harry Maguire. Ces deux blessures avaient contribué à une soirée catastrophique pour les Red Devils contraint au nul 2-2 après avoir mené 2-0 et touché un poteau sur une action qui leur aurait permis de mener 3-0, avant d'inscrire deux buts contre leur camp.

C'est un gros coup dur pour l'entraîneur Erik ten Hag, alors que la charnière Martniez-Varane avait été l'une des plus régulières de Premier League. Le calendrier infernal de l'équipe, qui a joué deux matches par semaine depuis le Mondial et pourrait bien finir la saison sur ce rythme, n'est sans doute pas étrangère à ces pépins physiques. Vainqueur de la Coupe de la Ligue, Manchester United est 4e en championnat et en course pour une qualification pour la prochaine C1. Il doit aussi encore jouer les demi-finales de la Coupe d'Angleterre et son quart de finale retour de C3 à Séville jeudi prochain.