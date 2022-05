Manchester United: déjà un important effet Ten Hag sur les abonnements

Selon le Daily Mail, l'arrivée d'Erik ten Hag à Manchester United a déjà eu un effet positif sur les chiffres des abonnements des supporters pour la saison prochaine. Selon le média anglais, les employés du club ont passé la journée de mardi à appeler des supporters déçus, qui pensaient pouvoir dégoter des abonnements.

À peine la saison est-elle terminée que Manchester United se tourne vers la prochaine. Il faut dire que les Red Devils, qui ont terminé 6e de Premier League, ont vécu un exercice 2021-2022 plus que décevant, sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer puis de Ralf Rangnick. De quoi s'attendre à une baisse des abonnements de supporters pour la saison 2022-2023.

Le Daily Mail révèle cependant mercredi que les demandes d'abonnements pour la saison prochaine sont en hausse. Un "effet Ten Hag", en lien avec l'arrivée de l'entraîneur néerlandais à Manchester United. Entraîneur de l'Ajax depuis 2017, Erik ten Hag (52 ans) a signé un contrat jusqu'en 2025 avec les Red Devils.

Ten Hag très ambitieux

Son officialisation aurait donc reboosté les demandes d'abonnement chez les supporters de Manchester United. Le Daily Mail précise même que les employés du club ont passé la journée de mardi à appeler des supporters qui pensaient pouvoir décrocher un sésame la saison prochaine, pour leur expliquer que le nombre de demandes est trop élevé.

Les listes d'attente seraient très longues, selon le média britannique. Une conséquence, peut-être, des ambitions affichées par Ten Hag lors de sa conférence de presse de présentation lundi. "Je suis impatient de me battre avec Liverpool et Manchester City", a annoncé l'entraîneur néerlandais. Alléchant, donc, comme la perspective d'un Old Trafford plein à craquer tout au long de la saison 2022-2023.