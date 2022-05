Manchester United: Ronaldo adoube Ten Hag et loue son "travail fantastique"

Cristiano Ronaldo s’est exprimé pour la première fois ce vendredi sur l’arrivée d’Erik ten Hag, le prochain entraîneur de Manchester United à partir de la saison prochaine.

Une page se tourne à Manchester United. Alors que MU s’apprête à terminer sa cinquième saison de rang sans trophée, tous les espoirs des fans des Red Devils reposent désormais sur Erik ten Hag, le nouvel homme fort des Red Devils.

Le 21 avril, l’actuel entraîneur de l’Ajax Amsterdam a été officiellement nommé coach du club mancunien à partir de la saison prochaine. Agé de 52 ans, le successeur de Ralf Rangnick aura la lourde mission de ramener le club aux 20 titres de champion au sommet du foot anglais. Pour réussir, le Batave devra bien s’entendre avec ses joueurs, et notamment avec Cristiano Ronaldo, LA star de l’équipe.

"Il faut lui donner du temps"

Pour le Portugais, fraichement élu joueur du mois d’avril en Premier League, l’arrivée de ten Hag est une bonne nouvelle pour Manchester : "Je sais qu’il a fait un travail fantastique avec l’Ajax et que c’est un coach expérimenté, a commenté CR7 sur le site de MU. Mais il faut lui donner du temps. Les choses doivent changer comme lui le souhaite. S’il fait les choses bien, tout Manchester réussira. Alors je lui souhaite bonne chance. On est tous heureux et excités en tant que joueurs mais aussi que fans. Nous devons croire que l’année prochaine, nous pouvons gagner des titres."

Le dernier trophée remporté par les Red Devils, la Ligue Europa, remonte à 2017.