Manchester United: Henderson dément avoir été arrêté pour violences conjugales

Le gardien de Manchester United, Dean Henderson, a nié sur les réseaux sociaux les accusations selon lesquelles il aurait agressé sa petite amie en 2019, et aurait été arrêté pour cela.

Dean Henderson monte au créneau. Alors que la presse anglaise a révélé le week-end dernier qu'un footballeur de Premier League avait été arrêté en 2019 pour violences conjugales, le gardien de Manchester United s'est défendu sur les réseaux sociaux d'être le joueur en question.

"Je n'arrive pas à croire que je doive faire ça, mais je voudrais répondre aux rumeurs qui se sont répandues ces derniers jours. Il y a des gens tristes dans le monde qui ont associé mon nom à des histoires blessantes et totalement fausses. Ma famille a été affectée par tout ça, et je veux mettre fin à ces rumeurs et aller de l'avant", s'est défendu le portier anglais de 24 ans dans une story Instagram.

Le message de Dean Henderson sur Instagram. © Capture d'écran Instagram

Attaque et messages menaçants

L'arrestation a eu lieu après que la petite amie d'un joueur de Premier League a appelé les autorités. Elle a évoqué une attaque et a affirmé avoir reçu des messages menaçants. La police a ensuite arrêté le footballeur, qui n'est pas nommé dans les rapports pour des raisons juridiques. Selon le Daily Mail, le suspect n'est plus en relation avec son accusatrice.

L'affaire a été réglée à l'amiable après que le joueur a fait appel à des avocats, et la police a estimé qu'une "résolution commune" avait été trouvée. Le joueur de Premier League aurait versé une somme à cinq chiffres à son ex-petite amie pour enterrer l'affaire. Ce dossier n'est pas sans rappeler le cas Mason Greenwood, suspendu par Manchester United alors qu'il est accusé de viol et d'agression sexuelle. Depuis, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.