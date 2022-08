Manchester United: "Je suis l'homme qui va redonner à United sa gloire d'antan", assure Ten Hag

Après des débuts ratés contre Brighton lors de la première journée (défaite 2-1), le manager de Manchester United Erik ten Hag s'est tout de même montré convaincu d'un succès proche et a souligné quelques aspects positifs du premier match.

Cinq jours après la défaite de Manchester United à domicile contre Brighton (2-1) lors de la première journée de Premier League, Erik ten Hag, nommé entraîneur des Red Devils à l'été, a confié ses premières sensations dans une interview à Sky Sports. Après des débuts ratés, il souhaite aller de l'avant et est convaincu qu'il va réussir.

"Beaucoup de choses n'allaient pas"

"Je ne peux pas demander aux fans d'être patients - j'espère qu'ils le seront - parce qu'ils veulent voir une équipe gagnante et c'est pourquoi je suis ici, mais je dois la produire, a-t-il assuré. Le processus prend du temps, il est ce qu'il est". Malgré la défaite, le technicien néerlandais voit tout de même du positif, notamment dans la réaction de ses joueurs qui étaient menés 2-0 à la pause et sont revenus à 2-1.

"Le but que nous avons marqué, la saison dernière, nous n'étions pas très bons sur les coups de pied arrêtés, alors nous avons marqué un but sur des coups de pied arrêtés et c'est vraiment positif", s'est-il rassuré. Mais il le reconnaît "beaucoup de choses n'allaient pas": "Cela commence bien sûr par le résultat, mais aussi par la performance, sur de nombreux aspects nous n'étions pas bons. Mais c'est tout à fait normal en début de saison quand vous devez vous réunir et quand vous voulez trouver une façon de jouer."

"Je suis convaincu que je vais y arriver"

Erik Ten Hag estime que si les Red Devils se sont "bien débrouillés" en pré-saison, il leur manque encore deux joueurs, au milieu de terrain et dans le secteur offensif. "Il faut du temps pour obtenir la coopération, a-t-il ajouté. Ils connaissent leur travail, mais le sport de haut niveau est un jeu de vitesse, nous devons prendre des décisions rapides et ils doivent être connectés - et cela prend du temps."

Pour autant l'entraîneur de Manchester United est sûr de ses capacités. "Je suis convaincu que je vais y arriver - je l'ai fait partout", répondait-il lorsqu'il était interrogé sur le temps dont il avait besoin pour ramener les jours de gloire à Old Trafford. "Cela fait 10 ans (que United a remporté le championnat pour la dernière fois) et le succès passe vite, mais pour le récupérer, il faut beaucoup de temps et il faut beaucoup de travail, une bonne stratégie, les bonnes personnes et c'est ce pour quoi nous travaillons jour après jour", conclut-il.