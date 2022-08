Manchester United-Brighton: début de saison galère pour les Red Devils, Ronaldo était sur le banc

Démarrant la rencontre sur le banc, Cristiano Ronaldo a assisté impuissant à la défaite de Manchester United 2-1 contre Brighton à Old Trafford ce dimanche, pour la première journée de Premier League. Son entrée en jeu à la 53e minute n'a rien changé.

Manchester United s'est incliné à domicile pour la toute première journée de Premier League ce dimanche. Une défaite 2-1 contre Brighton, avec un doublé de Pascal Gross, que Cristiano Ronaldo a observé depuis le banc, même s'il avait été déclaré apte et disponible 24 heures avant le début de la rencontre.

Un doublé en moins de dix minutes pour Brighton

Largement dominateurs durant la première période, les Seagulls ont très vite fait mal à une équipe de Manchester United encore en rodage, surtout sur les côtés. Brighton finit par conclure son temps fort par un doublé de Pascal Gross, qui se met à la conclusion de deux très belles actions collectives (30e et 39e). Un doublé qui a mis un gros coup derrière la tête à un public d'Old Trafford qui n'a même pas réagi après cette première défaite.

Sur le banc, Erik Ten Hag s'est montré perplexe, tout comme Cristiano Ronaldo. Le Portugais a démarré la rencontre sur le banc, alors qu'il avait été déclaré apte à jouer par son entraîneur 24h avant. Son entrée en jeu à la 53e n'aura pas changé grand chose coté mancunien. Alors qu'il cherche toujours une destination, Cristiano Ronaldo n'a provoqué aucun remous en tribunes lorsqu'il est entré en jeu.

Une entrée de Ronaldo insignifiante

Pourtant, Manchester United a mieux vécu sa seconde période et viendra même réduire le score grâce à un gros imbroglio dans la surface et à un but contre-son-camp de MacAllister (1-2, 68e). Un but qui ne sauve pas la piètre prestation de United, ni celle du Portugais, à peine impliqué sur la réduction du score. Les meilleures occasions auront été pour Marcus Rashford, coupable de gros ratés en toute fin de match.

Erik ten Hag est le premier entraîneur de Manchester United à perdre son premier match de Premier League en charge depuis Louis van Gaal. Prochaine rencontre à Brentford le week-end prochain.