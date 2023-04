Manchester United: l'ancien international anglais Wes Brown déclaré en faillite

Ancien défenseur de Manchester United, passé également par Sunderland et international à 23 reprises avec les Three Lions, Wes Brown a été déclaré en faillite selon la presse anglaise.

Sept titres de champion d’Angleterre, deux Ligues des champions, mais aussi une Coupe d’Angleterre, une League Cup ou encore deux Community Shield. Sans toujours être un titulaire indiscutable, Wes Brown a participé à l’une des périodes dorées de Manchester United, empilant les trophées au début des années 2000 sous les ordres de Sir Alex Ferguson.

Un divorce mal géré ?

De ses débuts en professionnel en 1998 à son départ en 2011, il a disputé plus de 360 matchs avec son club formateur et gagné le respect des supporters des Red Devils. La suite de sa carrière s’est écrite à Sunderland, chez les Blackburn Rovers, et même en Inde, où il a fini par raccrocher les crampons il y a cinq ans. Discret depuis son départ en retraite, l’ancien défenseur anglais aux 23 sélections refait parler de lui ce jeudi. Et pas vraiment pour de bonnes raisons.

Selon plusieurs médias britanniques dont The Mirror, il a été déclaré en faillite par la Haute Cour de justice. Une nouvelle qui peut surprendre alors que son salaire lors de son long passage à Manchester United était estimé à 50.000 livres sterling par semaine (soit environ 57.000 euros selon le taux actuel). Cette mise en faillite pourrait être liée à son récent divorce. Il s’est séparé l’an dernier de sa compagne Leanne, rendue célèbre par une émission de télé-réalité, et avec qui il a eu trois enfants.

Âgé de 43 ans, Wes Brown doit participer en mai, avec des personnalités britanniques et d'autres anciens footballeurs, à un match caritatif visant à récolter des fonds pour aider les victimes de l'attentat survenu à Manchester en 2017.