Un ancien joueur du Bayern Munich qualifie Ten Hag de "dictateur"

Passé dans la section jeune du Bayern Munich de 2013 à 2015, Erik Ten Hag n’a pas laissé de bons souvenirs à Riccardo Basta. Milieu prometteur à ses débuts, le milieu allemand a eu du mal à s’adapter aux consignes du Néerlandais. Dans un entretien avec Sport1, l’actuel joueur de Garching (5e division allemande) qualifie le coach de Manchester United de "dictateur".

Après avoir brillé à l’Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag réussit peu à peu sa mission de ramener Manchester United sur le devant de la scène. Encore en lice en Ligue Europa et actuellement troisième de Premier League, le coach néerlandais effectue une bonne première saison sur le banc anglais. Mais avant d’être connu du grand public, Ten Hag a fait ses gammes au Bayern Munich de 2013 à 2015.

Responsable de l’équipe des jeunes, le Néerlandais a croisé la route d’un Riccardo Basta, loin de garder un bon souvenir du coach. Milieu prometteur au Bayern Munich entre 2012 et 2017, l’Allemand a peu goûté aux méthodes de celui qu’il qualifie de "dictateur": "Il était le plus méticuleux. Cela a été un petit choc culturel pour moi. Cela a commencé par le fait que nous devions porter des chaussettes de tennis blanches avec la tenue de présentation. Ten Hag, c'était assez cru", a-t-il confié à Sport1.

"Je n'avais pas de bonnes relations avec Ten Hag"

Aujourd’hui à Garching en cinquième division allemande, Basta relève un moment à l’entrainement où, avec Ten Hag, il devait participer à un exercice. À cause de l’attitude du coach, l’Allemand avait décidé d’arrêter brutalement la séance: "Je n'avais pas de bonnes relations avec Ten Hag. Je me suis souvent accroché avec lui. Je me souviens d'un entraînement au cours duquel nous avons joué à "Rondo". Lui et moi étions au milieu et nous devions nous emparer du ballon. Mais il ne voulait pas courir (…) J'ai alors boycotté le "rondo"."

Autre période chaude entre les deux hommes, lors d‘un exercice où l’ancien de l’Ajax jouait avec les joueurs, Basta s'est rendu coupable d'un gros contact sur son supérieur: "Quand un entraîneur s'entraînait avec moi, je ne faisais pas la différence entre le joueur et l'entraîneur. J'étais fou de rage et quand on lui a passé le ballon, les fusibles ont sauté chez moi. J'ai sauté sur Ten Hag les deux pieds devant. Je l'ai pris de plein fouet." Un évènement ayant contribué à "détériorer" la relation entre les deux protagonistes.