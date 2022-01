Manchester United: les doutes de certains joueurs sur les compétences de Rangnick

Selon Sky Sports, plusieurs joueurs de Manchester United s’interrogeraient sur les aptitudes de Ralf Rangnick à diriger leur équipe. Depuis son arrivée fin novembre, le coach allemand ne parvient pas à fédérer un vestiaire au sein duquel règne une ambiance délétère.

Un épais nuage noir flotte dans le ciel de Carrington. Le centre d’entraînement de Manchester United est enveloppé d’une atmosphère pesante en ce début d’année 2022. Selon la presse britannique, l’ambiance est catastrophique au sein du vestiaire des Red Devils, où des clans se sont formés. Plusieurs joueurs souhaiteraient d’ailleurs partir au plus vite, afin de retrouver des conditions de travail moins conflictuelles.

Dans ce contexte, Ralf Rangnick apparaît de plus en plus isolé sur son banc. Un mois et demi après son arrivée, le coach allemand aurait du mal à fédérer ses troupes. D’après Sky Sports, il serait même contesté par certains joueurs, qui doutent de ses capacités à diriger un club comme Manchester United. Les méthodes de travail de l’ancien entraîneur de Leipzig seraient contestées en interne. Ses choix tactiques, à commencer par son système en 4-2-2, et ses remplacements en cours de match également.

Un spectacle décevant sur le terrain

Son statut d’intérimaire et les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 ne facilitent pas la tâche du successeur d’Ole Gunnar Solskjaer. Mais la défiance semble forte et beaucoup estiment qu’il ne parvient pas à tirer le meilleur de son effectif jusqu’à présent. Hormis une entame prometteuse lors de sa première sortie contre Crystal Palace (1-0), son équipe, actuellement 7e de Premier League (avec deux matchs en moins), offre un spectacle assez décevant sur le terrain.

La défaite contre Wolverhampton, dimanche à Old Trafford (0-1), a confirmé le malaise. Face à des Wolves qui ont pu torpiller David De Gea sans grande difficulté, les partenaires de Cristiano Ronaldo ont livré une triste copie. Le taulier portugais a d’ailleurs filé au vestiaire visiblement agacé au coup de sifflet final. Rangnick va devoir rapidement trouver des solutions pour améliorer la situation. MU s’apprête à recevoir Aston Villa, lundi en Coupe d’Angleterre (20h55), avant de se déplacer chez les Villans le samedi suivant en championnat.