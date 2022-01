Manchester United: le retour de Ronaldo a plombé Bruno Fernandes, selon Andy Cole

Andy Cole, l’ancien attaquant de Manchester United, estime que le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford a un impact négatif sur les performances de son compatriote Bruno Fernandes depuis le début de saison.

Le début d’année est particulièrement tendu à Manchester United. Un mois et demi après la nomination de Ralf Rangnick en remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer, le vestiaire est fracturé en plusieurs clans, de nombreux joueurs souhaitent partir et l’ambiance est décrite comme délétère. Dans ce contexte houleux, certains cadres peinent à convaincre sur le terrain, à l’image de Bruno Fernandes. Le milieu de terrain portugais n’est plus aussi rayonnant ces derniers mois.

Après une saison 2020-2021 éblouissante, avec 28 buts et 21 passes décisives en 51 apparitions (toutes compétitions confondues), l’ancien du Sporting (recruté pour 63 millions d’euros en janvier 2020) est nettement moins décisif depuis l’été dernier. Avec 5 buts et 9 passes décisives en 24 matchs, ses statistiques sont en baisse. Son impact dans le jeu également.

"Son rendement a changé depuis le retour de Ronaldo"

La faute, selon Andy Cole, au retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford. L’ancien attaquant anglais, qui a évolué de 1995 à 2002 chez les Red Devils, estime que l’ombre envahissante du quintuple Ballon d’or dessert son coéquipier. "Je regarde Bruno Fernandes et depuis le retour de Ronaldo, ce n’est plus le même joueur que la saison dernière, a déclaré Cole sur Premier League Productions. Je me demande pourquoi. Il est doué. Il ne devrait pas s'inquiéter de savoir si Ronaldo est dans l'équipe car ce sont deux joueurs de qualité, qui veulent la même chose. Mais son rendement a changé depuis le retour de Ronaldo."

A voir si les prochaines semaines vont permettre au n°18 de retrouver la lumière. MU recevoir Aston Villa, lundi prochain en Coupe d’Angleterre, avant de se rendre chez les Villans le samedi suivant en Premier League, où les coéquipiers de CR7 occupent une décevante 7e place, à 22 points du leader City (avec deux matchs en moins).