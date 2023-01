Manchester United-Manchester City: le but polémique de Bruno Fernandes qui a tout changé

Manchester United s'est imposé 2-1 contre Manchester City grâce, notamment, à but de Bruno Fernandes accordé malgré un hors-jeu passif clair et net de Marcus Rashford.

Cette décision litigieuse sera peut-être considérée comme le tournant de la saison en faveur d'Arsenal, qui peut prendre huit points d'avance en tête de la Premier League. L'arbitre de la victoire 2-1 de Manchester United contre Manchester City a fait polémique en validant l'égalisation des Red Devils signée Bruno Fernandes en seconde période (78e), samedi après-midi à Old Trafford. Le but est pourtant entaché d'un hors-jeu passif significatif de Marcus Rashford.

À l'origine de l'action, Casemiro tente une belle ouverture dans le dos de la défense. Largement hors-jeu, Marcus Rashford courbe son appel devant Manuel Akanji et semble sur le point de s'emparer du ballon. Mais au dernier moment, Bruno Fernandes, lui aussi lancé à pleine course, passe devant son coéquipier sans qu'il n'ait eu le temps de toucher le cuir et trompe Ederson d'une frappe sans contrôle.

Une fois le ballon entré, le juge de touche lève immédiatement son drapeau et l'arbitre central Stuart Attwell siffle hors-jeu. Le milieu portugais entre dans une colère noire et conteste avec ses coéquipiers. Après un moment de flottement, l'arbitre se rapproche de son assistant pour échanger et finit par accorder le but sans consulter l'écran de contrôle de l'assistance vidéo (VAR).

Selon la loi 11.2 du football, un hors-jeu doit être sifflé dans plusieurs situations lorsqu'un joueur interfère avec un adversaire. Ce doit être le cas quand le joueur "tente clairement de jouer un ballon qui se trouve à proximité alors que cette action influence la réaction d’un adversaire". Mais aussi s'il "effectue une action évidente qui influence clairement la capacité d’un adversaire à jouer le ballon".

Fernandes: "Rashford n'a pas eu d'influence"

Bruno Fernandes a commenté cette situation litigieuse après la rencontre, au micro de BT Sport: "J’étais face à la cage, Marcus a vu que j’étais dans une meilleure position. Je ne savais pas si l’un de nous deux était en position de hors-jeu. Il n’a pas eu d’influence car il n’y avait personne près de lui. Le défenseur de City le plus proche était près de moi".

Les défenseurs de Manchester City sont en tout cas peut-être sortis de leur match après cette décision litigieuse. Ce qui expliquerait que Marcus Rashford ait marqué le but de la victoire seulement quatre minutes après la controverse (82e).

Pour Pep Guardiola, il ne fait aucun doute que Marcus Rashford a "distrait" son gardien et ses défenseurs centraux. "On sait où on joue, c'est difficule d'arbitrer dans ces stades", a malicieusement ajouté l'entraîneur des Skyblues, qui a ensuite confirmé avoir réclamé peu après un penalty pour Erling Haaland. En fin de match, le Norvégien s'est retrouvé au sol après avoir été déséquilibré au moment d'une frappe dans la surface de David De Gea.

Les critiques contre Stuart Attwell pleuvent sur les réseaux sociaux. Il y a notamment celle de Petr Cech, ancien gardien et dirigeant de Chelsea: "Ce premier but de United prouve tout simplement que les gens qui font les règles ne comprennent pas le jeu".