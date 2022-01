Manchester United: Martial a refusé de jouer contre Aston Villa, le conflit se durcit

Ralf Rangncik a expliqué en toute transparence l'absence du Français Anthony Martial, contre Aston Villa (2-2). L'international de 26 ans a tout simplement refusé de voyager, alors qu'il a annoncé vouloir partir cet hiver.

Ralf Rangnick se heurte à un début de fronde chez ses joueurs. Le nouvel entraîneur de Manchester United a reconnu la semaine passée que certains d’entre eux n’étaient "pas heureux" au club car ils ne jouent pas assez souvent. Anthony Martial est passé à l’étape suivante en prenant la décision de ne plus jouer du tout. "Il ne voulait pas être dans l'équipe (pour le match face à Aston Villa, match nul 2-2), a révélé Ralf Rangnick. Il aurait normalement dû être présent mais il ne voulait pas. C'est pour cela qu'il n'a pas voyagé avec nous hier."

Un prêt à Séville pour se relancer?

Le contrat d'Anthony Martial chez les Red Devils court jusqu'en 2024, avec une année supplémentaire en option. L'attaquant de 26 ans est arrivé en 2015. En difficulté sous le mandat de José Mourinho (2016 - décembre 2018), Martial a été relancé par Ole Gunnar Solskjaer et a connu sa période la plus faste lors de la saison 2019-2020, inscrivant 17 buts en 32 matchs. Malheureusement pour lui, le natif de Massy a vu son temps de jeu se réduire depuis, et n'a débuté que deux matches de Premier League cette saison, pour un but.

La concurrence s’est densifié à son poste avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Mais le Français est également en balance avec Edinson Cavani, Marcus Rashford, Jadon Sancho ou encore Mason Greenwood. Ce qui a fait dire à son agent qu’il était peut-être préférable de partir pour trouver du temps de jeu ailleurs. Anthony Martial pourrait bien partir pour Séville dès le mercato hivernal de ce mois de janvier.