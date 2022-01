Manchester United: Rangnick a oublié qu'il avait donné un jour de repos à ses joueurs

En venant à bout d’Aston Villa (1-0) en FA Cup cette semaine, Manchester United s’est rassuré après sa défaite contre Wolverhampton la semaine passée. Mais mardi, le coach Ralf Rangnick avait oublié qu’il avait accordé un jour de congé à ses joueurs, et s'est présenté seul au centre d’entraînement.

Décidément, Manchester United ne vit pas une saison normale. Mal au point au classement en championnat avec une septième place, Ralf Rangnick a connu la semaine passée sa première défaite contre Wolverhampton (0-1).

Un revers lui ayant valu quelques critiques, mais l’Allemand a vu son équipe retrouver le goût de la victoire en FA Cup face à Aston Villa ce lundi (1-0). Sans doute trop impliqué dans sa mission, l’ancien dirigeant du Lokomotiv Moscou s’est présenté le lendemain au centre d’entraînement. Mais ce dernier avait oublié un détail important: comme le rapporte le Daily Mail, il avait donné un jour de congé à ses joueurs.

L’incompréhension de Rangnick

Après avoir vu Carrington complètement désert, et s'être montré surpris par l’absence des personnes censées tester les joueurs au parking, Rangnick a appelé une personne du club pour avoir des explications: "Il a appelé depuis sa voiture pour demander où étaient les testeurs et on lui a rappelé que les joueurs étaient partis, rapporte une source au Daily Mail. Puis il est parti à son tour en voiture."

Une scène ayant grandement amusé les Reds Devils lorsqu’ils ont appris la nouvelle. Cet évènement aura eu le mérite de détendre un peu l’atmosphère. D’autant que la formation anglaise devra impérativement arracher les trois points ce samedi contre Aston Villa (à 18h30) pour ne pas voir les quatre premières places s’éloigner encore plus.