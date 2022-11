Manchester United: Martial s’emporte contre un jeune coéquipier après un tacle appuyé

Selon The Guardian, Anthony Martial (26 ans), attaquant français de Manchester United, a été sèchement taclé par un jeune équipier, Dan Gore (18 ans), la semaine dernière et s’est emporté contre lui, avant de s’excuser.

Ce n’est pas vraiment la trêve à Manchester United. Malgré l’arrêt des compétitions en raison de la Coupe du monde, les entraînements restent engagés et cela a bien failli dégénérer la semaine dernière. Selon The Guardian, Martial (26 ans) a ainsi été violemment taclé par son jeune équipier, Dan Gore (18 ans), mercredi. Furieux, le Français s’est emporté contre ce dernier qui lui a alors tenu tête sans reculer. Les deux hommes ont finalement dû être séparés par d’autres joueurs. Selon le journal anglais, l’attaquant français a rapidement présenté ses excuses au milieu offensif qui a rejoint les équipes jeunes des Red Devils en 2021 en provenance de Burnley.

Ten Hag a demandé au jeune de lever le pied

Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United, dirigeait cette séance et aurait signifié à Gore de ne pas tacler un joueur de l’équipe première face au risque de blessures que cela représentait. Le jeune milieu n’a encore jamais participé à un match de l’équipe A mais porte parfois le brassard de capitaine de celle qui évolue en Premier League 2. Anthony Martial est, lui, l’un des rares membres de Manchester United à ne pas avoir été sélectionné pour la Coupe du monde, à laquelle participent de nombreux autres internationaux dont son compatriote Raphaël Varane.

Son nom a été cité ce week-end dans la liste de potentiels remplaçants à Karim Benzema, forfait. Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, a finalement décidé de ne pas remplacer la star du Real Madrid dans son groupe de 25 joueurs. Auteur d’une préparation estivale convaincante, Martial a vécu un début de saison très compliqué avec une succession de blessures (tendon d’Achille, dos, ischio) qui lui ont fait manquer quatorze matchs. Il affiche un rendement plutôt bon sur les rares matchs qu’il a joués (4 buts, 2 passes décisives en 7 matchs).

Trop juste évidemment pour s’inviter à la dernière minute en équipe de France. L’ancien Lyonnais, transféré à Manchester United en provenance contre 80 millions d’euros (bonus compris) en 2015, avait retrouvé l’équipe de France en 2021 et avait même inscrit son deuxième but en Bleus face à l’Ukraine. Il figurait même dans le groupe qui a remporté la Ligue des nations en octobre de la même année, sans entrer en jeu en demi-finale (face à la Belgique, 3-2), ni en finale (contre l’Espagne, 2-1). Il n’a plus été appelé depuis.